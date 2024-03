En la noche de este jueves, Andrés Carevic dejó de ser el técnico de Liga Deportiva Alajuelense. Decisión que se tornó inevitable tras la derrota 4-0 ante New England Revolution por la Copa de Campeones de Concacaf 2024: un duro revés a nivel deportivo e institucional por la forma en que se perdió y que, en consecuencia, acrecentó aún más el malestar de la afición con el argentino.

A través de un comunicado, el club le expresó su “más profundo agradecimiento por su incansable trabajo y dedicación, que dejó una huella en nuestro equipo”. Además de resaltar los cuatro títulos obtenidos en sus dos ciclos al frente del banquillo Rojinegro: el Torneo Apertura 2020, la Liga Concacaf 2021 y los dos que ganó el año pasado, la Copa Centroamericana y el Torneo de Copa.

Ahora, Alajuelense se encuentra en un período de transición. Por ende, mientras la directiva evalúa quién reúne las condiciones para reemplazar a Carevic, su ex asistente, Martín Arriola, ocupará de forma interina el cargo que dejó vacante. El debut del uruguayo será el próximo domingo 10 de marzo, cuando visiten a Guanacasteca por la fecha 11 del Clausura 2024.

¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a Andrés Carevic en Liga Deportiva Alajuelense?

En los últimos días, ha habido tres nombres que rondaron la órbita de Alajuelense: Jorge Luis Pinto, Alexandre Guimarães y Óscar Ramírez. Todos ellos son agentes libres a día de hoy, aunque el caso del “Machillo” es una excepción, pues habría cerrado su etapa como timonel después después de dirigir a la Selección de Costa Rica en el Mundial de Rusia 2018.

Óscar Ramírez

A pesar de que se conoció el interés de Jafet Soto por tenerlo en la nueva Comisión Técnica de la Federación Costarricense de Fútbol, el “Machillo” no habría aceptado la oferta. Y volvió a ser noticia este jueves, cuando el ex jugador Pablo Gabas deslizó en diálogo con ESPN que el técnico de 59 años aún conserva interés en la Liga.

“¿Qué te voy a decir? Sino no me contestaría el teléfono o yo no se lo atendería, pero él me constesta y hablamos, pero es básicamente sobre a quién van a poner y el poder que le van a dar”, comentó. Recordemos que Ramírez participó en la reunión que tuvo Javier Santamaría, gerente deportivo del club, con un grupo de ex leyendas Manudas, encabezado por Gabas.

Jorge Luis Pinto

El estratega colombiano, de 71 años, es el que más abierto se mostró a regresar a Alajuelense, donde dirigió de 2001 a 2003. Recientemente, en el programa 120 Minutos, se declaró liguista y dijo que “sin duda” volvería: “En alguna oportunidad charlé con Joseph (Joseph), pero una cosa muy directa no. Me han llamado para preguntarme por algunos jugadores y toda la cosa”, reveló.

Además, aseveró estar pendiente de la actualidad del equipo. Aunque desde la directiva Rojinegra deberían acelerar las gestiones, pues el ex Deportivo Cali reconoció hace días, en el programa El Marcador, que lo han contactado desde Melgar (Perú) y The Strongest (Bolivia): “No tengo afán, no quiero coger un equipo por ir a competir, quiero un equipo para ir a ganar”.

Alexandre Guimarães

A “Guima” se lo ha visto cerca del club desde que se viralizó en 2020 una foto suya con el ex gerente deportivo, Agustín Lleida. Además, es habitué de las graderías del Morera Soto, desde donde apoya a su hijo, Celso Borges. Y en enero participó en calidad de invitado del Foro de Innovación y Gestión Deportiva, que organizó Alajuelense en conjunto con el Johan Cuyff Insitute.

Después de su última experiencia en América de Cali de Colombia, el timonel de 64 años habló en febrero con Radio Monumental sobre la posibilidad de firmar con la Liga: “Eso no te lo puedo contestar porque Alajuela tiene director técnico, yo debo ver y esperar (…). Nunca me he negado a trabajar en Costa Rica, lo que pasa es que no ha llegado una oportunidad que me atraiga”, aseguró.

