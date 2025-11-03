Es tendencia:
Ganó la Copa Libertadores, brilló en Europa y ahora llega a Costa Rica: “Inicia una nueva etapa”

Costa Rica quiere seguir creciendo y qué mejor manera de hacerlo que trayendo a un fichaje de nivel internacional.

La Federación Costarricense de Fútbol oficializó la llegada de la brasileña Lindsay Camila Teles de Carvalho como nueva entrenadora de la Selección Femenina de Costa Rica.

Con esta contratación, el fútbol femenino tico apuesta por la experiencia internacional y una visión renovadora para fortalecer el proyecto de la Sele, buscando potenciar el desarrollo de jugadoras y elevar la competitividad.

La vitrina de Lindsay Camila Teles de Carvalho

Lindsay Camila Teles de Carvalho, nacida el 27 de julio de 1982 en Campinas, Brasil, llega a Costa Rica con un prestigio que la respalda a nivel internacional.

Su carrera destaca por un hito histórico: se convirtió en la primera mujer entrenadora en conquistar la Copa Libertadores Femenina, logro obtenido en 2021 al frente del club brasileño Ferroviária.

Además, su labor como directora técnica inició en 2007 en las divisiones juveniles del Olympique Lyonnais de Francia, donde también obtuvo la licencia A de la UEFA.

La Selección Femenina ya tiene nueva entrenadora, se trata de la brasileña Lindsay Camila Teles de Carvalho, quien llega para asumir la dirección técnica del equipo nacional e iniciar una nueva etapa en el fútbol femenino costarricense“, así fue presentada de manera oficial a través de un comunicado desde la Federación Costarricense de Fútbol.

A lo largo de su carrera, Lindsay ha sido distinguida por la CONMEBOL por su aporte al desarrollo del fútbol femenino y por abrir espacios para las mujeres en el deporte, consolidándose como una de las más destacadas del continente“, finalizó la Federación en su comunicado.

Dicha experiencia la posiciona como una figura de peso y una apuesta ambiciosa para potenciar el crecimiento y la competitividad de la Selección Femenina de Costa Rica.

Será presentada oficialmente este martes 4 de noviembre, a las 4:00 p.m., en el Museo de Arte Costarricense, donde comenzará formalmente su camino al frente de la Selección Femenina

