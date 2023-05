El director de las Selecciones Nacionales de Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Claudio Vivas, manifestó que Aarón Suárez es un futbolista que le agrada por su calidad, sin embargo, sorprendió con el criterio de qué le falta para estar en Europa.

Precisamente, el argentino fue enfático en que el jugador le alcanza para sobresalir en la primera división del fútbol costarricense, pero tener solo 1,65 metros de estatura impide al volante de 20 años ficha de Liga Deportiva Alajuelense dar el salto de calidad a una mejor liga del mundo.

«Me parece un muy buen jugador de fútbol, un jugador que con 10 centímetros más de altura ya estaría en Europa tranquilamente o en otra liga, ese físico le sirve para ser un jugador destacado de acá, un jugador que me gusta mucho”, declaró Vivas en Tigo Sports.

“El jugador que marca una diferencia de pie a pie, pase gol y remate sin tener problemas de perfiles marca cierta diferencia, he ido varias veces a la cancha de La Liga, donde la gente le pide más consistencia, pero no se olviden que los 10 a veces no la tocan, pero cuando lo hacen marcan la diferencia”, concluyó Vivas.