Tres posibles destinos: José Saturnino Cardozo define su futuro mientras lucha con Liberia por clasificar en el Clausura 2026

Después de tres torneos cortos dirigiendo a Municipal Liberia, el entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo tiene la chance sobre la mesa de cambiar de aires una vez finalice el Clausura 2026.

Gracias a la reciente goleada 5-1 sobre San Carlos, sus dirigidos desplazaron a Alajuelense del cuarto lugar de la tabla al llegar a 21 puntos y pasaron a ser, en este momento, el último equipo que está clasificando a la fase final por detrás de Cartaginés (26 unidades), Saprissa (27) y Herediano (28).

Por lo que las cuatro jornadas restantes serán decisivas para los liberianos: definirán si Cardozo logra clasificarlos a semifinales por segundo semestre consecutivo, estirando su participación en el campeonato, o si quedan fuera y toca sentarse a negociar con el timonel.

José Saturnino Cardozo sopesa al menos tres posibles destinos

Tarde o temprano, el momento va a llegar. José Cardozo tiene contrato con Liberia hasta mitad de año y ya maneja ofrecimientos para la próxima ventana del mercado de fichajes desde diferentes partes del continente.

ver también Duro camino a semifinales: el fixture de Alajuelense, Liberia, San Carlos y Sporting en el cierre del Clausura 2026

Así lo confirmó Felipe Eusse, presidente ejecutivo de la institución y hermano del presidente, Wilder Eusse: “Es un entrenador que tiene diferentes ofertas en este momento, del fútbol mexicano, del fútbol sudamericano. Seguramente, con los resultados que ha obtenido, va a tener propuestas económicas muy interesantes”, le dijo a Tigo Sports.

Además de esos dos posibles destinos, el club de Ciudad Blanca también quiere retener a Cardozo: “Nuestra intención es que él continúe con nosotros. Llegará el momento de sentarnos a conversar un poco de la parte presupuestal y definir si podemos llegar a un acuerdo de negociación”.

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“Ya hemos estado hablando con su representante, que se encarga de intermediar en los procesos de negociación. Sin embargo, todavía no hemos sentado las bases de la negociación de forma concreta”, concluyó Eusse, esperanzado con mantener al DT paraguayo, que en la ventana pasada sonó para Herediano.

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Datos clave

Futuro en el aire: el DT José Saturnino Cardozo termina contrato con Liberia a mitad de año y ya maneja ofertas de México y Sudamérica .

el DT termina contrato con Liberia a mitad de año y ya maneja ofertas de . Prioridad pampera: la directiva de Liberia confirmó su intención de renovar al paraguayo, aunque todo dependerá del presupuesto y la negociación.

la directiva de confirmó su intención de renovar al paraguayo, aunque todo dependerá del presupuesto y la negociación. Resultados mandan: Cardozo tiene a los “Coyotes” en el cuarto lugar (21 pts.) , desplazó a la Liga y pelea el pase a semis por segundo torneo seguido.

Cardozo tiene a los “Coyotes” en el , desplazó a la Liga y pelea el pase a semis por segundo torneo seguido. Interés local: tras sonar para Herediano en el pasado, el gran desempeño del “Príncipe Guaraní” lo coloca como uno de los técnicos más cotizados del mercado.