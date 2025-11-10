“Quieren que se vaya”: Haití entra en una fuerte crisis antes de enfrentar a Costa Rica por el boleto al Mundial 2026

A pocas horas de uno de los partidos más decisivos en las Eliminatorias de Concacaf, la Selección de Haití atraviesa un momento interno turbulento que podría condicionar su rendimiento frente a Costa Rica. El encuentro, programado para este jueves a las 8 p. m. en Curazao, definirá buena parte del destino de ambas selecciones rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Mientras en Costa Rica el Piojo Herrera busca mantener la calma y afinar detalles para sellar la clasificación directa, en el bando haitiano se respira tensión y descontento. Según reveló el periodista deportivo haitiano Caleb Jephté Pierre en diálogo con Teletica.com, el combinado caribeño vive una crisis profunda con su técnico Sébastien Migné, al punto de que “todos quieren que se vaya”.

¿Cómo es la crisis que está viviendo Haití?

“El rendimiento ha sido deficiente y el contexto influye mucho. Somos el único equipo que no ha jugado en su estadio durante todas las eliminatorias, y eso tiene un gran impacto”, explicó Pierre, quien ha seguido de cerca a la selección haitiana durante más de una década.

Más allá de las dificultades logísticas y deportivas, el malestar parece centrarse en la gestión del entrenador francés: “El equipo que jugó en septiembre y octubre podría no ser el mismo que veremos en noviembre. El entrenador ya no es el indicado; todos quieren que se vaya. Muchos jugadores no están en buena forma y esperábamos caras nuevas, pero no vendrán porque el ambiente en el equipo no es el mejor en este momento”.

Pese al caos interno, Haití mantiene vivas sus esperanzas de clasificación. Con cinco puntos, está a solo una unidad de Costa Rica y a tres del líder, Honduras. Un triunfo ante la Tricolor podría catapultarlos al segundo puesto del grupo, mientras que una derrota los dejaría al borde de la eliminación directa, dependiendo de lo que ocurra entre catrachos y nicaragüenses.

El periodista haitiano también destacó que, a pesar de la inestabilidad, los jugadores mantienen el compromiso de dar pelea hasta el final. “Aun así, tenemos un grupo talentoso con la voluntad de lograr algo histórico. Lucharán hasta el final”, afirmó.

En Costa Rica observan de cerca este escenario, conscientes de que la tensión dentro del vestuario rival podría jugar a favor del combinado nacional. Sin embargo, en el fútbol nada está escrito, y Haití, incluso en medio del caos, sigue siendo un equipo peligroso, con jugadores capaces de sorprender.