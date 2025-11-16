Duckens Nazon fue el gran verdugo de la Selección de Costa Rica en el mes de septiembre. El delantero de Haití le marcó tres goles a La Sele y silenció el Estadio Nacional en lo que fue el empate por 3-3 en la segunda jornada de las Eliminatorias.

Para mala fortuna de Costa Rica, si ganaba ese partido, en el que tenía el marcador a su favor por 2-0, hoy sería el líder del Grupo C y dependería de sí mismo para clasificar al Mundial 2026, pero la realidad es que ocupa el tercer puesto con seis puntos.

El delantero nacido en Francia y nacionalizado haitiano por sus raíces familiares se llevó el balón por haber anotado tres goles contra La Sele. En las últimas horas, antes de la definición final del martes, Nazon recordó lo que fue ese partido y le dejó un mensaje llamativo a Keylor Navas. No sólo eso, sino que habló sobre una posible contratación con Saprissa y lo que le exige si sería jugador morado.

El polémico mensaje de Duckens Nazon a Keylor Navas

En una entrevista con ESPN, Duckens Nazon se mostró feliz por haberle convertido al portero tico: “Estoy aún más feliz porque fue contra Keylor. Yo celebré por emoción, no por faltarle el respeto. Espero que no lo haya tomado personal“.

Sin embargo, el delantero que milita en Irán reconoció que Keylor es una leyenda del deporte: “Para mí es uno de los mejores porteros del mundo. En la línea, es el número uno. Es una leyenda”.

Además, confesó un secreto que demuestra la grandeza de Keylor Navas hasta fuera del campo: “Lo conozco bastante bien. Tenemos un amigo en común. Él jugaba en París y yo vivo exactamente donde está el centro de entrenamiento del PSG. Me invitó varias veces a partidos de Champions. Es un tipo humilde, creyente, un gran ser humano”.

