De manera oficial Keylor Navas ha anunciado su adiós al PSG. El portero costarricense lo ha hecho a través de de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde se despide de la que ha sido su casa durante las últimas cinco temporadas. De esta manera los medios internacionales reaccionaron a este hecho en donde otra figura del conjunto parisino se va del barco.

El portero costarricense llegó al PSG en 2019 procedente del Real Madrid, donde había ganado tres Champions League. En París, Navas ha conquistado un total de nueve títulos: tres Ligue 1, dos Copas de Francia, dos Copas de la Liga, dos Supercopas de Francia y una Copa de los Campeones.

¿Cuál fue la reacción de los medios tras el anuncio de Keylor Navas?

A través de los distintos medios de comunicación los mensajes y portadas fueron diversos tras este anuncio de Keylor Navas de abandonar al PSG luego de que finalice la presente temporada. Así se expresaron varios de ellos en sus respectivos titulares.

¿Cuál fue el mensaje de Keylor Navas en sus despedida?

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, fue el mensaje íntegro publicado por el arquero costarricense.

Keylor Navas con el PSG

Keylor Navas se marcha del PSG como un auténtico profesional gran figural del arco parisino, dejando un gran recuerdo entre la afición en todos los partidos que disputó. Se va con la cabeza alta, tras haber sido un jugador clave en los éxitos del equipo durante las últimas cinco temporadas.