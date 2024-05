Solo faltaba la confirmación de Keylor Navas y finalmente llegó este sábado, a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. El portero costarricense no continuará en el Paris Saint-Germain en la temporada 2024-25, siguiendo así los pasos de Kylian Mbappé. Razón por la cual el partido contra Toulouse de mañana será el último de ambos en el Parque de los Príncipes.

Exactamente 1701 días después de su debut —que terminó en triunfo 1-0 sobre Estrasburgo—, Navas, de 37 años, oficializó su decisión de marcharse libre del club tras no renovar su contrato, que expirará el próximo 30 de junio.

En su primera temporada, el ex Real Madrid guio a la institución por primera vez a la final de la Champions League, pero Bayern de Múnich les aguó la fiesta al derrotarlos 1-0. Al año siguiente, el Manchester City de Pep Guardiola los eliminó en semifinales y no volvieron a esta instancia hasta hace algunos días, cayendo esta vez ante Borussia Dortmund.

Cinco años después, Keylor Navas se despide de la afición del PSG

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante, pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, escribió Navas.

(Foto: Instagram)

Recordemos que después del juego con Toulouse, los dirigidos por Luis Enrique visitarán a Niza el miércoles 15 de mayo y a Metz, el domingo 19. Una vez culmine su participación en la Ligue 1, la cual ganaron por vigésima vez, les tocará enfrentarse a Lyon en la final Copa de Francia: la cita será en el Estadio Pierre-Mauroy el próximo 25 de mayo.

¿Cuántos títulos ganó Keylor Navas con PSG?

En total, Keylor Navas ganó diez títulos con el PSG: conquistó cuatro Ligue 1 (2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24), tres Supercopas de Francia (2020, 2022, 2023), dos Copas de Francia (2020, 2021) y una Copa de la Liga (2021).