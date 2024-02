El martes pasado, el reconocido entrenador colombiano Jorge Luis Pinto protagonizó una entrevista cargada de controversia en el programa “120 Minutos” de Radio Monumental. Durante la conversación, no escatimó en críticas y apuntó directamente hacia Claudio Vivas, director de selecciones nacionales de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

Además, según también reveló Jorge Luis Pinto, hay dos personas que “no lo quieren” de vuelta en Costa Rica y que frustraron su posible regreso a los banquillos de la tricolor. Pinto afirmó que se reunió con personal de la Federación meses atrás, pero que se quedó esperando la llamada para su contratación.

¿Qué dijo Jorge Luis Pinto?

“Hay dos personas que no me quieren en Costa Rica. Uno es un jugador, que en junio voy a decir el nombre, y el otro es el señor Vivas (Claudio).” indicó el exdirector técnico de La Sele. En donde también aseguró que Claudio Vivas le faltó el respeto y que tiene una diferencia muy marcada con él.

“Les dije que me llamaran ‘aunque sea para mamarme el gallo’, y nunca me llamó. Me faltó el respeto. Y yo tengo una diferencia marcadísima con el señor Vivas. El señor jugador, que en junio voy a decir el nombre, ha hecho todas las cosas para que yo no vaya a Costa Rica”, sentenció.

Jorge Luis Pinto y Costa Rica

Estos dichos de Pinto generan varias interrogantes. ¿Por qué Vivas no habría contactado a Pinto? ¿Hubo una omisión intencional o simplemente un error de comunicación? ¿Qué otras “verdades” planea revelar Pinto en junio?

Encuesta ¿Esta situación afectará a la Selección de Costa Rica? ¿Esta situación afectará a la Selección de Costa Rica? YA VOTARON 0 PERSONAS

Las palabras de Pinto han abierto un debate sobre lo que realmente sucedió en la Selección de Costa Rica antes del Mundial de Brasil 2014. Solo el tiempo y las futuras declaraciones de Pinto y Vivas podrán revelar la verdad.

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.