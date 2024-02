Ante la ausencia de Keylor Navas, uno de los interrogantes que predomina en el último tiempo en la Selección Nacional de Costa Rica es por qué no se convoca al portero de Liga Deportiva Alajuelense, Leonel Moreira, quien viene teniendo un gran nivel desde —al menos— el semestre pasado.

La última vez que jugó un partido oficial con la Tricolor fue el 3 de junio de 2022, en la derrota 2-0 ante Panamá por la Liga de Naciones. Posteriormente, Luis Fernando Suárez lo citó para el repechaje con Nueva Zelanda rumbo al Mundial de Qatar y desde entonces no volvió a ser tenido en cuenta.

En el medio ha habido cambios en la cúpula de la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFÚTBOL) y, en consecuencia, en el banquillo nacional: el argentino Claudio Vivas ocupó ese lugar provisoriamente hasta la llegada de su compatriota, Gustavo Alfaro, pero ninguno de los llamó a Moreira.

¿Qué dijo Leo Moreira sobre su ausencia en La Sele?

“No sé, no sé… así como muchos están sorprendidos, yo también. No sé qué es lo que pasa, pero no voy a caer en desesperación. Voy a seguir trabajando, el momento va a llegar y cuando llegue voy a intentar aportar mi granito de arena”, aseguró el expertimentado guardameta, quien fue abordado por la prensa tras el empate 1-1 de la Liga con Grecia.

Además, se le consultó sobre su vínculo con Alfaro: “No he tenido contacto con el entrenador, pero yo siempre voy a estar dispuesto, mi mentalidad es poder estar (…). Estoy apuntando a la Selección siempre, trabajando en mi equipo de la mejor manera y cuando llegue la oportunidad, una vez más tratar de demostrar por qué he estado muchos años en Selección y aún así sigo trabajando como si fuera la primera vez”, aseguró.

El mundialista en Rusia 2018 también externó que cree merecer el llamado a la Tricolor: “Sí, por qué no. Todos tenemos una oportunidad para ir a la Selección. Creo que he trabajado de la mejor manera, al igual que todos los compañeros que han tenido su oportunidad”.

Recordemos que en la última —y cuestionada— nómina de Gustavo Alfaro para el amistoso con El Salvador, entraron Kevin Chamorro, Aarón Cruz y Kevin Briceño. Los dos últimos tienen 32 años, apenas uno menos que Leo Moreira, por lo que la edad no sería la razón de su ausencia.

Sin embargo, en el horizonte se vislumbra una nueva oportunidad para el ex portero de Herediano, que renueva su ilusión. Se trata del repechaje a partido único con Honduras por un lugar en la Copa América 2024, a disputarse el 23 de marzo en Frisco, Texas, y para el que Navas estaría de regreso. ¿Habrá lugar para Moreira?

