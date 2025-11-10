Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias Concacaf

La Inteligencia Artificial predice las posibilidades de Costa Rica de quedarse afuera contra Haití de la clasificación directa al Mundial 2026

Desde Fútbol Centroamérica le consultamos a la Inteligencia Artifical para conocer qué posibilidades hay de que Costa Rica se queda afuera del Mundial de 2026 ante Haití.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
La Inteligencia Artificial predice el futuro de Costa Rica. (Foto: IA)
La Inteligencia Artificial predice el futuro de Costa Rica. (Foto: IA)

La Selección de Costa Rica se juega su futuro inmediato en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, y la inteligencia artificial ya se animó a dar un pronóstico que genera inquietud. A pocos días del trascendental duelo ante Haití, los modelos predictivos coinciden en que, aunque el equipo de Miguel Herrera parte como favorito, no tiene asegurada la clasificación directa.

¿Qué posibilidades tiene Costa Rica de ganarle a Haití?

De acuerdo con las proyecciones realizadas por sistemas de inteligencia artificial analizados por ChatGPT, Costa Rica tiene un 59% de posibilidades de ganar ante Haití, mientras que el rival caribeño cuenta con un 17% de opciones de quedarse con la victoria. El restante 24% corresponde a un posible empate, resultado que podría complicar seriamente a los ticos.

El análisis elaborado por la IA toma en cuenta múltiples factores: la localía, el rendimiento reciente, las estadísticas históricas y las variables psicológicas propias de los encuentros decisivos. Si bien Costa Rica domina en los enfrentamientos previos y cuenta con jugadores de mayor jerarquía, el modelo advierte que el escenario no está libre de riesgo.

El contexto deportivo lo explica todo. Costa Rica necesita ganar los dos encuentros restantes, ante Haití como visitante y frente a Honduras en casa, para garantizar su boleto directo a la Copa del Mundo. Cualquier tropiezo podría condenarla al repechaje o, incluso, dejarla fuera de la competencia más importante del planeta.

Costa Rica se juega todo ante Haití. (Foto: Getty Images)

Costa Rica se juega todo ante Haití. (Foto: Getty Images)

¿Qué posibilidades hay de que Costa Rica queda afuera ante Haití?

Si Costa Rica empata o pierde con Haití y, al mismo tiempo, Honduras vence a Nicaragua, el equipo nacional quedaría automáticamente fuera de la clasificación directa al Mundial. En ese caso, solo le quedaría la opción de ganar en la última jornada ante los catrachos y esperar que Haití caiga frente a Nicaragua para aspirar al repechaje.

Publicidad

De acuerdo con la simulación matemática, la posibilidad de que este escenario ocurra ronda el 31 por ciento. En otras palabras, una de cada tres veces, la Sele se quedaría sin el pase directo y dependería de una combinación de resultados para mantener viva la esperanza.

Keylor Navas no se guardó nada y terminó con el debate que generó la última decisión del Piojo Herrera en Costa Rica

ver también

Keylor Navas no se guardó nada y terminó con el debate que generó la última decisión del Piojo Herrera en Costa Rica

Costa Rica aún conserva un 69 por ciento de posibilidades de mantener el control de su destino, pero el margen de error es mínimo. El encuentro ante Haití no solo definirá puntos, sino que también puede trazar el rumbo de todo el proceso de Miguel Herrera al frente del combinado nacional. Un paso en falso y el sueño mundialista podría transformarse en una pesadilla numérica.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El calendario de las dos últimas fechas de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026
Concacaf

El calendario de las dos últimas fechas de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Alonso Martínez admite el detalle que mantiene en vilo al Piojo Herrera antes de visitar a Haití
Costa Rica

Alonso Martínez admite el detalle que mantiene en vilo al Piojo Herrera antes de visitar a Haití

"No puede jugar junto a Campbell": el veredicto que sacude los planes del Piojo Herrera
Costa Rica

"No puede jugar junto a Campbell": el veredicto que sacude los planes del Piojo Herrera

Concacaf confirma la noticia que Machillo Ramírez llevaba semanas esperando
Liga Deportiva Alajuelense

Concacaf confirma la noticia que Machillo Ramírez llevaba semanas esperando

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo