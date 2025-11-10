La Inteligencia Artificial predice las posibilidades de Costa Rica de quedarse afuera contra Haití de la clasificación directa al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica se juega su futuro inmediato en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, y la inteligencia artificial ya se animó a dar un pronóstico que genera inquietud. A pocos días del trascendental duelo ante Haití, los modelos predictivos coinciden en que, aunque el equipo de Miguel Herrera parte como favorito, no tiene asegurada la clasificación directa.

¿Qué posibilidades tiene Costa Rica de ganarle a Haití?

De acuerdo con las proyecciones realizadas por sistemas de inteligencia artificial analizados por ChatGPT, Costa Rica tiene un 59% de posibilidades de ganar ante Haití, mientras que el rival caribeño cuenta con un 17% de opciones de quedarse con la victoria. El restante 24% corresponde a un posible empate, resultado que podría complicar seriamente a los ticos.

El análisis elaborado por la IA toma en cuenta múltiples factores: la localía, el rendimiento reciente, las estadísticas históricas y las variables psicológicas propias de los encuentros decisivos. Si bien Costa Rica domina en los enfrentamientos previos y cuenta con jugadores de mayor jerarquía, el modelo advierte que el escenario no está libre de riesgo.

El contexto deportivo lo explica todo. Costa Rica necesita ganar los dos encuentros restantes, ante Haití como visitante y frente a Honduras en casa, para garantizar su boleto directo a la Copa del Mundo. Cualquier tropiezo podría condenarla al repechaje o, incluso, dejarla fuera de la competencia más importante del planeta.

Costa Rica se juega todo ante Haití. (Foto: Getty Images)

¿Qué posibilidades hay de que Costa Rica queda afuera ante Haití?

Si Costa Rica empata o pierde con Haití y, al mismo tiempo, Honduras vence a Nicaragua, el equipo nacional quedaría automáticamente fuera de la clasificación directa al Mundial. En ese caso, solo le quedaría la opción de ganar en la última jornada ante los catrachos y esperar que Haití caiga frente a Nicaragua para aspirar al repechaje.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con la simulación matemática, la posibilidad de que este escenario ocurra ronda el 31 por ciento. En otras palabras, una de cada tres veces, la Sele se quedaría sin el pase directo y dependería de una combinación de resultados para mantener viva la esperanza.

ver también Keylor Navas no se guardó nada y terminó con el debate que generó la última decisión del Piojo Herrera en Costa Rica

Costa Rica aún conserva un 69 por ciento de posibilidades de mantener el control de su destino, pero el margen de error es mínimo. El encuentro ante Haití no solo definirá puntos, sino que también puede trazar el rumbo de todo el proceso de Miguel Herrera al frente del combinado nacional. Un paso en falso y el sueño mundialista podría transformarse en una pesadilla numérica.