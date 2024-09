La FIFA no concede y perjudica a Costa Rica por este motivo

Este jueves, la FIFA publicó una nueva actualización de su ranking de selecciones nacionales, y la noticia no fue favorable para Costa Rica. La Sele perdió una posición y ahora ocupa el puesto número 50 a nivel mundial, por detrás de Canadá (38°), Panamá (37°), Estados Unidos (18°) y México (17°).

Sin embargo, lo que ha generado mayor polémica es que la FIFA no reconoció un partido reciente que el conjunto dirigido por Claudio Vivas ganó, lo que ha afectado su posición en la clasificación. Esta decisión fue completamente en contra del combinado nacional.

¿Por qué motivo FIFA no tomó en cuenta la victoria de Costa Rica?

El equipo dirigido por Claudio Vivas logró una victoria a principios de mes contra Guadalupe, pero la FIFA no consideró este encuentro como oficial, ya que el seleccionado caribeño no está afiliada al organismo rector del fútbol mundial. A pesar de que Costa Rica ganó el partido y obtuvo los tres puntos en la cancha, estos no se reflejaron en el ranking.

Así están ubicadas las selecciones de Concacaf en el ranking FIFA.

Este tipo de decisiones no son raras en el mundo del fútbol, pero para Costa Rica, el hecho de que la FIFA no haya contabilizado el resultado ha sido un duro golpe. A nivel de Concacaf, La Sele se mantiene como la quinta mejor selección, detrás de México, Estados Unidos, Panamá y Canadá.

¿Por qué Guadalupe puede competir sin estar afiliado a la FIFA?

El caso de Guadalupe es un ejemplo del complejo sistema de afiliaciones en el fútbol mundial. Aunque el equipo participa en competencias de Concacaf, no está registrado oficialmente ante la FIFA. Esto significa que, a efectos del ranking, los partidos jugados contra selecciones como Guadalupe no cuentan para la clasificación mundial.