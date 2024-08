Después de meses, Diego Campos finalmente encontró su mejor versión en la Liga Deportiva Alajuelense. Si bien su incorporación terminó siendo un acierto del ex técnico Andrés Carevic, su rendimiento actual se debe a múltiples factores.

Aunque uno de los más importantes, según el extremo de 28 años, es el protagonismo que le ha dado Alexandre Guimaraes. Sin ir más lejos, en este arranque de temporada disputó 536 minutos, igualando, prácticamente, los 648′ que sumó a lo largo del semestre anterior.

“Gracias a Dios tuve una buena pretemporada. También la continuidad me da confianza, el profe me da confianza, y me toca hacer mi trabajo a como lo hacen el resto de los compañeros que estuvieron excelentes”, le aseguró a La Nación tras el triunfo 4-3 sobre Firpo en la Copa Centroamericana.

Al respecto habló el técnico de la Liga, quien enfatizó en que a Campos lo potenció la competencia interna. “Entendió el mensaje, ya que estuvimos hablando con él desde que llegamos acá, pero ahora con más tiempo de pretemporada también pudimos profundizar en otras cosas”.

La apuesta de Guimaraes ya hace historia en Alajuelense

Diego Campos igualó el mejor arranque goleador en toda la historia de Alajuelense. El ex Degerfors IF convirtió 7 goles y alcanzó la marca establecida por el icónico delantero Jorge Manuel Ulate en la temporada 1985/86, según datos del estadígrafo y periodista Martín Soto para Tigo Sports.

De esta forma, Campos no solo se puso a la par de “Guigui” Ulate, que se adjudicó 21 goles en 15 partidos para darle el bicampeonato nacional a los Rojinegros; también superó a figuras históricas de la institución como Froylán Ledezma (6 goles en 1996/97) o Josef Miso (6 goles en 2000/01).

Diego Campos se llena de felicidad tras marcarle a Firpo. (Foto: Concacaf / STRAFFONIMAGES / MILTON FLORES)

¿A qué equipos les anotó Diego Campos?

El delantero comenzó con el pie derecho, anotándole una diana a Saprissa en el triunfo 3-1 por la Recopa. Luego, le hizo un doblete a Santos (2-1) y un gol olímpico a Santa Ana (1-1) en el Apertura 2024. También dijo presente en la Concacaf: le marcó dos a Marathón (3-1) y abrió el marcador ante Firpo (4-3).