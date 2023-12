Keylor Navas y la frustración de no poder jugar

Desde hace ya bastante tiempo Keylor Navas lleva esperando una chance para poder ser titular en el equipo del PSG. Por el momento, eso parece una utopía tomando en cuenta el gran nivel demostrado por el actual titular, Gianluigi Donnarumma. Es una situación frustrante para el tico que así lo hace saber.

Por el momento, como se dijo, parece difícil que pueda ganarle el puesto al portero italiano. Sin embargo, el tico se muestra confiado y optimista respecto a su futuro, en el que sin dudas buscará una salida del equipo parisino. Con 37 años cumplidos hace muy pocos días, no tiene tiempo que perder.

Sería una pena ver los últimos años de un portero e la trayectoria de Keylor sentado en un banquillo esperando por una oportunidad que probablemente nunca llegará, máxime si, como se dijo antes, Donnarumma mantiene el alto nivel que viene demostrando hasta este momento.

Las opciones de Navas

La situación parece estar muy clara, para el tico. Tiene dos opciones, pero ambas culminando con su alejamiento de PSG. Ya que su contrato culmina en julio de 2024, podría tratar de negociar con un equipo para llegar gratuitamente; o la mejor opción para ambas partes: que los parisinos decidan venderlo en este mercado de invierno.

Esta última variante es la que beneficiaría a ambas partes, ya que por un lado el conjunto que dirige Luis Enrique podría quedarse con algo de dinero por el jugador, y a su vez Keylor podrí ir a un club donde estuviese mejor considerado. Aunque de momento ha sido un rumor, incluso se lo ha vinculado con Barcelona.

¿Qué dijo Keylor?

En un directo que hizo en redes sociales, el tico afirmó que: “Es difícil, no me puedo quejar porque uno es privilegiado, pero a nivel futbolístico es difícil, uno trata de llevarlo lo mejor posible, de esforzarse y trabajar. No jugar es frustrante para todo jugador”.

Sin embargo, se mostró optimista respecto al futuro: “Gracias a Dios me estoy recuperando para estar al 100%, por dicha he tenido una buena recuperación, hemos estado poniendo todos en manos de Dios y ya estamos a punto de estar dando guerra, esforzándome, intentando ganarme un puesto como siempre”.