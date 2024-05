Keylor Navas vs. Donnarumma: la decisión del PSG tras la eliminación en Champions League

Ayer, el PSG quedó eliminado de la Champions League al perder 1-0 contra el Borussia Dortmund en el Parque de los Príncipes. Gianliugi Donnarumma volvió a ser noticia por una floja actuación y Keylor Navas tuvo que ver todo el encuentro desde el banquillo de suplentes.

Pese a esto, en el conjunto parisino están convencidos de que el guardameta italiano es el presente y futuro de ellos. Lo que termina marcando que el portero costarricense ya tiene los minutos contados y deberá marcharse cuando finalice su contrato, el 30 de junio.

La decisión que marca el fin de Keylor Navas y la continuidad de Gianliugi Donnarumma

Pese a que a Gianliugi Donnarumma le quedan 2 años de contrato, el PSG le ofertará una extensión a su contrato que vendrá con una mejora salarial. La idea, según el periodista Gianluca Di Marzio, es también que se vuelva el capitán del equipo para las temporadas futuras.

Esto también indicaría que Kylian Mbappé no seguirá debido a que quieren al italiano como un referente de la plantilla y no al goleador. Pero la ida del delantero francés no sería la única y también marcaría la puerta para el costarricense.

Gianliugi Donnarumma extendería su contrato con el PSG. (Foto: Getty Images)

¿Por qué esto marcaría la salida de Keylor Navas?

Si Donnarumma se vuelve vital para el PSG es claro que seguirá siendo titular y Keylor Navas ya no cuenta con espacio en este equipo. Para los parisinos el salario del tico es muy alto y sobre todo si va a sumar pocos minutos como fue durante esta temporada.

El portero de la Selección de Costa Rica deberá ir buscando un nuevo equipo para después de esta temporada. Su futuro no está en Francia y veremos cuál es la oferta que termina de convencerlo para poder seguir jugando ¿Preferirá seguir en la élite o el dinero de las ligas exóticas?