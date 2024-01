Para nadie es un secreto que la situación de Keylor Navas no es nada fácil en el París Saint Germain y en especial desde la llegada de Luis Enrique. Aunque este 2024 ha comenzado de gran manera para el tico porque ha comenzado a sumar minutos y hoy disputó su segundo juego del año.

Navas volvió a ser titular con los parisinos al ser parte del triunfo de 4-1 ante el modesto Orleans, en la actividad de los octavos de final y con el que consiguió avanzar a los cuartos de final para continuar en la carrera por el título.

Los goles

El PSG tuvo una victoria sin problemas, usó a varios elementos titulares, uno de ellos Kylian Mbappé, que fiel a su estilo fue el referente en el ataque y lo demostró con dos anotaciones que fueron vitales para lograr la goleada.

Mbappé mandó la pelota al fondo a los minutos 16 y 64, mientras Goncalo Ramos aumentó la cuenta en el marcador al 72 y Senny Mayulu hizo el cuarto al 88. En lo que respecta a los locales lograron descontar por intermedio de Nicolás Saint-Ruf.

El regreso de Keylor

El portero costarricense no ha tenido la mejor de las temporadas, luego que se Luis Enrique confirmara al momento de su llegada que no contaría con él y así fue en el primer semestre, que además de la lesión que sufrió, tampoco tuvo la oportunidad de sumar minutos.

Aunque en lo que va del 2024, por lo menos ha tenido participación en los juegos de la Copa y ya se ha estrenado en la era Enrique. El 7 de enero también estuvo en el arranque, cuando participó en la goleada de 9-0 ante Revel.

Keylor Navas le ganó hoy el pulso al italiano Gianluigi Donnarumma, que no entró en la convocatoria debido a un golpe en la rodilla, pero que no es grave y todo parece indicar que regresará al once en el siguiente duelo.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.