Finalmente luego de una prolongada inactividad, Keylor Navas pudo volver a sumar minutos en su actual equipo, el PSG. Lo hizo en el encuentro que tuvo lugar entre los parisinos y Revel por la eliminatoria de 64 de la Copa de Francia.

Keylor volvió a la titularidad y no es un dato menor. El guardameta tico no había visto actividad desde su regreso al Paris Saint-Germain. Si bien era un juego que no tenía mayor complicación, el poder sumar minutos vale mucho para un portero que lleva tanto tiempo parado.

Por supuesto, la última vez que había visto actividad había sido en el Nottingham Forest, equipo en el que tuvo mucho más protagonismo que el que ha tenido en su regreso a Paris. El último partido oficial que Navas disputó como titular el 23 de enero de 2023 contra el Pays de Cassel (0-7) en Copa de Francia. Sí, casi un año.

¿Cómo sigue la actividad de PSG?

Tal y como se preveía tomando en cuenta que se enfrentaba a un equipo de la sexta división del fútbol francés, la performance de PSG no dejó lugar a dudas. El resultado fue contundente. Literalmente no tuvieron compasión con el pobre Revel, al cual acribillaron por un duro 9-0.

Así, los parisinos pasaron a la eliminatoria de 32. En lo que respeta a la competición local, deben jugar por la fecha 18 de la Ligue 1 frente a Lens el próximo fin de semana. Allí buscarán obtener la victoria, siendo únicos líderes con 5 puntos de diferencia.