Orlando González, fisioterapeuta de Keylor Navas, fue entrevistado por Diario Extra, en el que comentó el proceso de recuperación que tuvo el guardameta para poder estar en la Copa Oro 2023, pero al final no fue así y es por eso que no entró en los planes de Luis Fernando Suárez. Esta decisión hizo que fuera fuertemente criticado, incluso lo acusaron de fingir su lesión.

Esta fue la entrevista que le hicieron al fisioterapeuta de Navas:

¿Cuándo lo visitó Navas?

-El tema es que yo fui a hacer una formación a España en 2018 y tuve la oportunidad de tener de compañero a un terapeuta físico que trabajaba en Rusia. Luego él llegó a ser el fisioterapeuta del Paris Saint-Germain y por referencia me contactó para que atendiera a Keylor, ahora que venía al país.

¿Keylor lo llamó?

-El colega nos puso en contacto.

¿Cómo fue trabajar con Keylor?

-Todo muy bien. Son personas muy profesionales, muy serias y siempre hay que ser profesionales y guardar el sigilo del trabajo que uno hace. Keylor es una muy buena persona. Muy serio y muy profesional.

¿Cuánto tiempo estuvo en su clínica?

-Trabajamos como unos 18 días en tiempo efectivo. Yo iba a atenderlo a él.

¿Fue en un hotel o una casa?

-Fue en una casa cerca de Puntarenas.

¿Pudo ver a los hijos de él o a su esposa?

-Cuando lo traté a él estaba solo.

¿Le dijo que no contara lo que se estaba tratando?

-Sí, pues me habló de mantener todo en un bajo perfil y así lo hicimos, por secreto profesional y también por tranquilidad de él.

¿Logró una foto y autógrafos?

-Es que al final al ser una persona muy mediática… nunca fue esa la intención, sino trabajar con él y que se recuperara lo mejor y antes posible, pero lamentablemente no alcanzó para que fuera a la Copa Oro. Al final hicimos una gran camaradería, como excelente persona que es, y me regaló un par de autógrafos. Me dio ese privilegio.

¿Cuándo se hizo ese tratamiento?

-Cuando se dio la final nacional entre Saprissa y la Liga, al día siguiente empezamos a trabajar.

¿Usted le cobró por los servicios?

-Sí, claro, y él los canceló.

¿Le pagó en dólares, en colones o en euros?

-Él me pagó en colones.

¿Keylor le dio propina?

-Él pagó los servicios.

¿Hablaron sobre varios temas?

-Sí, claro, como una persona común y corriente. Hablamos de cosas que pasan a nivel nacional e internacional y de muy buena forma, con tranquilidad y muy ameno.

¿Cuánto duraban esas sesiones?

-Eran un poco larguitas porque trabajamos poco más de dos horas por sesión. Fue trabajo de readaptación en cancha y trabajo de camilla. Como la lesión estaba en su etapa más aguda empezamos en camilla y luego iniciamos con más movilidad. Conforme fuimos avanzando iniciamos el trabajo en cancha y luego camilla.

¿Cómo toma esta experiencia?

-Es una oportunidad que Dios me brinda. Uno trata de formarse lo mejor posible para la gente de la zona y cualquier persona que llegue a estar en las manos de uno. Al ver que tenía esta oportunidad lo tomé como un reto muy bonito por la trayectoria que ellos tienen y que el trabajo de ellos es muy mediático por ser una persona muy reconocida. Lo tomamos con la seriedad del caso y tratando siempre de hacer lo mejor, como con cualquier otro paciente.

¿Keylor Navas le expresó su deseo de recuperarse y estar en Copa Oro?

-Claro. Él tenía el anhelo de estar, pero la gravedad de la lesión no se lo permitió. Se hizo todo lo posible acá y a nivel de Costa Rica con otros procedimientos, pero no se pudo.

¿Puede asegurar que Navas lo dio todo para ir a la Copa Oro?

-Claro, como siempre. En verdad que sí.

¿Qué le parece que Keylor sea tan criticado?

-Yo lo que siento es que ellos pasan en una alta exigencia, día con día y en mucho no tiene tiempo de recuperación adecuado. Ellos son activos de los clubes y muchas veces la terapia que se da es a nivel paliativo para que puedan continuar. Cuando hay un tejido lesionado los tiempos de cicatrización muchas veces no se pueden acortar, por más que uno quiera, y hay que respetar los tiempos de cicatrización natural. Entonces lo que hacemos es estimular y cumplir con los procesos, ir a la fase de recuperación y luego a la de readaptación para que pueda estar para el entrenamiento y para la parte competitiva.