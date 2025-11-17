Keylor Navas apuntado: el video del portero que generó mucha indignación en Costa Rica antes de jugarse la clasificación al Mundial

La Selección de Costa Rica vive días de máxima tensión. Tras la dolorosa derrota ante Haití, La Sele quedó contra las cuerdas en la lucha por el boleto al Mundial 2026. El equipo de Miguel Herrera no solo está obligado a vencer a Honduras este martes en el Estadio Nacional, sino también a esperar que Haití no derrote a Nicaragua para evitar una eliminación histórica.

En ese contexto límite, cualquier gesto, palabra o ausencia pesa más de la cuenta. Y esta vez, el foco cayó sobre el capitán: Keylor Navas, quien fue duramente cuestionado en redes sociales por dos situaciones que desataron una ola de críticas.

¿Por qué se lo está criticando tanto a Keylor Navas?

La primera molestia se generó cuando, en la conferencia de prensa oficial previa al duelo contra Honduras, Navas no estuvo presente. En su lugar comparecieron Miguel Herrera y Kendall Waston, algo que muchos aficionados interpretaron como un error de liderazgo del arquero en un momento donde se exige máxima presencia de las figuras del equipo.

Pero la polémica no terminó allí. Horas después, durante el entrenamiento de la Selección, se viralizó un video donde se observa a Keylor riendo, bromeando y animado durante los ejercicios con sus compañeros. Aunque para muchos era simplemente una escena normal de trabajo, otro sector de la afición reaccionó con indignación, argumentando que la situación del equipo no “está para risas” y que el portero debía mostrarse más serio luego de la derrota ante Haití.

Tweet placeholder

Los comentarios se multiplicaron en redes sociales, algunos acusando falta de compromiso y otros defendiendo al guardameta señalando que mantener un buen ambiente es fundamental en un momento de tanta presión.

Publicidad

Publicidad

ver también Le metió tres goles con Haití y ahora esto: el polémico mensaje de Duckens Nazon a Keylor Navas que nadie vio venir en Costa Rica

A un día del partido decisivo, la figura de Keylor, históricamente intocable, se encuentra en el centro del debate. Mientras la Selección intenta recuperar la calma para aferrarse a su última oportunidad mundialista, el arquero más influyente en la historia del país vive una de las semanas más tensas desde que viste la camiseta tricolor.