En una reciente dinámica del canal FUTV llamada “El Desafío”, Kevin Chamorro, portero del Deportivo Saprissa, sorprendió a muchos con sus declaraciones. El guardameta, que podría irse al Estoril Prai de Portugal, colocó al belga Thibaut Courtois por encima de su compatriota Keylor Navas.

Esta decisión, que recuerda la polémica situación vivida en el Real Madrid en 2018 cuando Florentino Pérez decidió apostar por Courtois en lugar de Navas, no ha pasado desapercibida y ha generado una ola de comentarios en las redes sociales. Y no le gustará mucho al ex PSG.

La dinámica de la controversia de Chamorro

En “El Desafío”, Chamorro fue invitado a clasificar a tres destacados porteros: Thibaut Courtois, Keylor Navas y Manuel Neuer. Tras unos momentos de reflexión y cierta incomodidad visible, el jugador morado ubicó en tercer lugar al alemán Neuer.

Lo sorprendente vino después, cuando colocó a Courtois por encima de Keylor, replicando así la misma decisión que tomó el Real Madrid al fichar al belga y relegar al costarricense a un segundo plano. La elección generó una avalancha de reacciones en las redes sociales.

La polémica elección de Kevin Chamorro.

Muchos aficionados costarricenses se mostraron indignados por la decisión del arquero, considerando que Navas es un ícono del fútbol nacional. Comentarios como “¿Cómo va a decir que Courtois es mejor que KeyLord?” y “Ese mae le arde saber que jamás será Navas”, inundaron las plataformas, reflejando el descontento de los seguidores del “Halcón”.

Kevin Chamorro defendió su decisión como una cuestión de gustos personales. Sin embargo, la polémica radica en la percepción de que Navas no recibe el reconocimiento que merece, especialmente de alguien que también es costarricense y que probablemente ha visto de cerca la influencia y el éxito del “Halcón” en el fútbol internacional.

Los comentarios también sugieren que la presencia de Navas en la Selección de Costa Rica podría haber influido en la decisión de Chamorro. Algunos aficionados creen que, de estar Keylor presente en el equipo nacional, Chamorro habría sido más cauto en sus declaraciones.