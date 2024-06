La relación entre Cristiano Ronaldo y Keylor Navas parece haber tocado fondo nuevamente. Tras haber ignorado al portero costarricense al optar por David De Gea para reforzar al Al-Nassr, ahora el portugués ha decidido mirar en otra dirección, dejando al tico fuera de sus planes una vez más.

Con la caída del fichaje de De Gea, CR7 ha vuelto a poner su atención en un ex compañero, pero no es el ex portero del PSG. Esta vez, Wojciech Szczęsny, el guardameta polaco con quien compartió vestuario en la Juventus, está en la mira del astro portugués para unirse a su club árabe.

Szczęsny y su posible futuro en Arabia Saudí

El portero polaco Wojciech Szczęsny está actualmente en conversaciones avanzadas con el Al-Nassr de Arabia Saudí. El nuevo entrenador de la Juve, Thiago Motta, parece no contar con él, ya que ha manifestado su interés en fichar a Michele Di Gregorio, dejando a Szczęsny fuera de sus planes.

La situación se ha vuelto tan complicada que el club saudí ya ha presentado una oferta tentadora para el guardameta: un contrato de dos años con un salario de 20 millones de euros por temporada. Algo que deseaba Keylor para continuar su carrera.

Wojciech Szczęsny y Cristiano Ronaldo volverían a cruzarse. (Foto: Getty Images)

Szczęsny y su intención de retirarse

Szczęsny, quien está disputando la Eurocopa con la selección de Polonia, ha expresado anteriormente su deseo de retirarse del fútbol en 2026. Un retiro dorado en Arabia Saudí podría ser una opción atractiva para él, siguiendo los pasos de muchos otros futbolistas que han optado por terminar sus carreras en ligas menos competitivas pero con suculentos contratos.

El desdén hacia Keylor Navas

La noticia de las negociaciones entre Szczęsny y Al-Nassr vuelve a poner en evidencia el desdén de Cristiano Ronaldo hacia Keylor Navas. Pese a haber compartido numerosos éxitos en el Real Madrid, Ronaldo ha preferido a otros porteros para acompañarle en sus nuevas aventuras. Primero fue David De Gea quien estuvo cerca de unirse al Al-Nassr, y ahora el polaco.

¿Dónde continuará su carrera Keylor?

Caída la posibilidad de fichar para el Al-Nassr, la situación de Keylor Navas es una gran incertidumbre. El tico ya terminó su contrato con el PSG y es agente libre. Por ahora, las únicas novedades son fichajes caídos por diferentes motivos.