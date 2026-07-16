Mercado de fichajes de Saprissa: altas, bajas y novedades para la Recopa contra Herediano

Para la Recopa de Costa Rica ante Herediano, Saprissa tiene nuevos rostros que va a presentar para ganar el título.

Deportivo Saprissa disputará su primer partido oficial de la temporada 2026-2027 con un plantel renovado. El conjunto dirigido por Hernán Medford enfrentará a Herediano por la Recopa, pocos días antes de comenzar su participación en el Apertura y en la Copa Centroamericana.

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La dirigencia morada sumó futbolistas jóvenes para diferentes sectores y concretó la salida de una de las figuras que había participado en la conquista del Torneo de Copa.

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Todos los fichajes y altas de Saprissa

Las incorporaciones confirmadas para esta nueva etapa son:

Andrey Soto: futbolista ofensivo que se incorporó al trabajo de pretemporada.

futbolista ofensivo que se incorporó al trabajo de pretemporada. Keyshwen Arboine: nueva pieza para el plantel morado.

nueva pieza para el plantel morado. Sebastián Padilla: mediocampista procedente de Municipal Liberia.

mediocampista procedente de Municipal Liberia. Shawn Johnson: lateral y extremo derecho proveniente de Municipal Liberia.

También se dio el regreso de Douglas Sequeira y Samir Taylor, quienes estaban a préstamo en Liberia y Guadalupe, respectivamente.

Shawn Johnson llega para reforzar la banda derecha

Johnson firmó por dos años y puede desempeñarse como lateral o extremo. El futbolista, nacido en 2003, acumula 135 partidos en la máxima categoría y ya había recibido convocatorias para la Selección de Costa Rica.

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Su polifuncionalidad le permite competir por un lugar defensivo o convertirse en una alternativa más adelantada.

Sebastián Padilla, una apuesta para el mediocampo

Padilla también llegó desde Municipal Liberia y firmó por tres temporadas. El volante disputó 54 encuentros oficiales con el conjunto guanacasteco y fue presentado como una incorporación de proyección para la medular.

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Andrey Soto y Keyshwen Arboine ya trabajan con el equipo

Los dos futbolistas se incorporaron durante la pretemporada y completaron su adaptación bajo las órdenes del cuerpo técnico de Hernán Medford.

El club destacó que ambos llegaron para fortalecer un plantel que afrontará simultáneamente el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

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Tomás Rodríguez, la baja más fuerte

La principal salida confirmada es la de Tomás Rodríguez. El delantero panameño que disputó el Mundial 2026 fue transferido a Barcelona de Ecuador, luego de disputar 25 partidos, anotar siete goles y conquistar el Torneo de Copa 2026 con la camiseta morada.

Otras bajas en Saprissa son Marvin Loría, Deyver Vega, Ricardo Blanco, Rachid Chirino, Kenneth González y Minor Álvarez.