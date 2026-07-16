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Mercado de fichajes de Saprissa: altas, bajas y novedades para la Recopa contra Herediano

Para la Recopa de Costa Rica ante Herediano, Saprissa tiene nuevos rostros que va a presentar para ganar el título.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Saprissa no ha hecho muchos fichajes como en otros mercados.
Saprissa no ha hecho muchos fichajes como en otros mercados.

Deportivo Saprissa disputará su primer partido oficial de la temporada 2026-2027 con un plantel renovado. El conjunto dirigido por Hernán Medford enfrentará a Herediano por la Recopa, pocos días antes de comenzar su participación en el Apertura y en la Copa Centroamericana.

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La dirigencia morada sumó futbolistas jóvenes para diferentes sectores y concretó la salida de una de las figuras que había participado en la conquista del Torneo de Copa.

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Todos los fichajes y altas de Saprissa

Las incorporaciones confirmadas para esta nueva etapa son:

  • Andrey Soto: futbolista ofensivo que se incorporó al trabajo de pretemporada.
  • Keyshwen Arboine: nueva pieza para el plantel morado.
  • Sebastián Padilla: mediocampista procedente de Municipal Liberia.
  • Shawn Johnson: lateral y extremo derecho proveniente de Municipal Liberia.

También se dio el regreso de Douglas Sequeira y Samir Taylor, quienes estaban a préstamo en Liberia y Guadalupe, respectivamente.

Shawn Johnson llega para reforzar la banda derecha

Johnson firmó por dos años y puede desempeñarse como lateral o extremo. El futbolista, nacido en 2003, acumula 135 partidos en la máxima categoría y ya había recibido convocatorias para la Selección de Costa Rica.

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Su polifuncionalidad le permite competir por un lugar defensivo o convertirse en una alternativa más adelantada.

Sebastián Padilla, una apuesta para el mediocampo

Padilla también llegó desde Municipal Liberia y firmó por tres temporadas. El volante disputó 54 encuentros oficiales con el conjunto guanacasteco y fue presentado como una incorporación de proyección para la medular.

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Andrey Soto y Keyshwen Arboine ya trabajan con el equipo

Los dos futbolistas se incorporaron durante la pretemporada y completaron su adaptación bajo las órdenes del cuerpo técnico de Hernán Medford.

El club destacó que ambos llegaron para fortalecer un plantel que afrontará simultáneamente el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

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Tomás Rodríguez, la baja más fuerte

La principal salida confirmada es la de Tomás Rodríguez. El delantero panameño que disputó el Mundial 2026 fue transferido a Barcelona de Ecuador, luego de disputar 25 partidos, anotar siete goles y conquistar el Torneo de Copa 2026 con la camiseta morada.

Otras bajas en Saprissa son Marvin Loría, Deyver Vega, Ricardo Blanco, Rachid Chirino, Kenneth González y Minor Álvarez.

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