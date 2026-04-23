Juan Carlos Rojas golpea a Alajuelense donde más le duele: reapareció tras la clasificación de Saprissa y le enrostró esto al liguismo

La situación de la Liga Deportiva Alajuelense al mando del Machillo Ramírez en este cierre del Clausura 2026 ha encendido todas las alarmas, con el equipo jugándose su clasificación en las últimas jornadas.

Recordemos que la Liga está obligada a ganar sus dos compromisos restantes ante Puntarenas y Liberia, una combinación que le permitiría llegar a 29 puntos y seguir en la pelea por un lugar entre los cuatro mejores, aunque todavía dependería de otros resultados.

En medio de ese contexto, Juan Carlos Rojas aprovechó sus redes sociales para lanzar un mensaje directo que no pasó desapercibido, apuntando al liguismo en un momento especialmente sensible y reforzando la presión sobre el cuadro rojinegro.

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Así fue el mensaje de Juan Carlos Rojas que golpeó a Alajuelense

El expresidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, reapareció en sus redes sociales justo después de la clasificación morada a las semifinales del Clausura 2026, para lanzar un mensaje con un golpe bajo para Alajuelense.

Resaltó el club suma 31 torneos seguidos clasificando y que la última vez que quedó fuera fue en diciembre de 2010, recordando el estándar histórico del Monstruo y dejó caer que, para una institución como Saprissa, no avanzar simplemente sería inadmisible.

“Son 31 torneos seguidos clasificando por parte del glorioso Deportivo Saprissa. La última vez q no clasificamos fue Diciembre 2010”, compartió Juan Carlos Rojas en su cuenta oficial de X.

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Juan Carlos Rojas en su cuenta oficial de X

Con este mensaje, Juan Carlos Rojas no solo celebró el presente de Saprissa, sino que también dejó claro el peso de la historia en el club morado, marcando distancia con la realidad actual de su clásico rival.

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Datos claves

Juan Carlos Rojas reapareció tras la clasificación de Saprissa para lanzar un mensaje directo a Alajuelense , en medio del cierre del torneo.

, en medio del cierre del torneo. Destacó que el club morado suma 31 torneos consecutivos clasificando , reafirmando el peso histórico de la institución.

, reafirmando el peso histórico de la institución. Recordó que la última vez que Saprissa no avanzó fue en diciembre de 2010, dejando claro que no clasificar sería inadmisible para el club.