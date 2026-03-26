Josimar Alcócer promete ser una de las grandes figuras del ciclo del Bocha Batista. Con apenas 21 años, fue titular indiscutido para el Piojo Herrera en la Selección de Costa Rica y ahora también integra la primera nómina del nuevo entrenador.

El que viste la 10 en la Tricolor, mientras se encuentra en Turquía para los dos amistosos que se disputarán ante Jordania e Irán, recibió una notificación que lo pone en lo más alto de la liga en la que compite. Alcócer es figura en el Westerlo de la Jupiler Pro League.

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Josimar Alcócer es reconocido como el jugador más rápido en la liga de Bélgica

Este jueves, fue elegido por la competencia doméstica como el jugador más rápido de la liga. Josimar Alcócer logró alcanzar una velocidad máxima de 33,7 kilómetros por hora, un número al que ningún otro pudo llegar en Bélgica esta temporada.

El futbolista de La Sele es también un titular fijo en la alineación del Westerlo. De los 26 partidos en los que fue convocado, disputó 24 como titular. Además, marcó tres goles y aportó tres asistencias en la liga local.

El ex Liga Deportiva Alajuelense, además, es el juvenil costarricense mejor cotizado a nivel mundial. Hace pocas semanas, el sitio Transfermarkt actualizó su valor de mercado. En la actualidad, su precio es de 3,5 millones de euros y aún puede seguir creciendo.

Cabe recordar que tiene contrato con el Westerlo hasta junio del año 2028. Todavía tiene posibilidad de mejorar sus números en el equipo que se encuentra en la mitad de tabla. De igual manera, esta estadística que publicó la liga doméstica lo pone en un lugar de mayor consideración por los mejores equipos de Bélgica y de otros clubes importantes de Europa.

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