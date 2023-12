El fútbol nicaragüense fue protagonista de una definición apasionante el viernes pasado con un campeón inesperado. En la gran final, ocurrió lo inesperado, ya que el mejor equipo de la competencia no logró quedarse con el título.

Diriangén fue el equipo que dio el batacazo al vencer a Real Estelí. A pesar de haber concluido muy detrás en cuanto a la cosecha de puntos, logró imponerse en la serie individual. Un elemento esencial de esa coronación fue el entrenador José Giacone, quien habló acerca de una posible llegada al Sport Cartaginés.

Giacone tocó esa temática en una entrevista con Diario La Teja: “Nadie de Cartaginés me ha hablado, no tengo una propuesta oficial. Tengo un contrato que tiene una cláusula de rescisión, pero no hemos hablado con Cartaginés. Sí he tenido conversaciones amenas con Leonardo Vargas hijo, mas no hay nada de propuesta formal. Soy un técnico de respetar los contratos.”

Giacone hizo referencia a su paso por Costa Rica

Conseguir un título en la liga de Nicaragua fue un enorme logro para Giacone. El entrenador de origen argentino está ligado a Sport Cartaginés por muchos debido a su extenso pasado en el fútbol costarricense con varios clubes de la liga.

Giacone de hecho consiguió en Nicaragua su tercer título después de haber conseguido un par en Costa Rica, algo que logró con Pérez Zeledón primero para repetir esa hazaña con Herediano posteriormente.

Giacone admitió que el cambio de escena le vino bien para su trayectoria: “Quería salir de la liga de Costa Rica, estaba como muy enfrascado en el fútbol tico, aunque en mi carrera solo me fue mal en Liga Deportiva Alajuelense.”

Encuesta ¿Debería Cartaginés elegir a Giacone como el próximo entrenador? ¿Debería Cartaginés elegir a Giacone como el próximo entrenador? YA VOTARON 0 PERSONAS

También se refirió a competir en un nuevo fútbol: “Fue un título que sabe muy bien por el hecho de que fue un semestre duro, la adaptación. Si bien está cerca de Costa Rica, son otras culturas, otro grado de profesionalismo, un poco menos acá, algunas situaciones que debimos cambiar y que costaron, algunas salidas, partidos seguidos con poco tiempo para prepararlos.”