Un traspaso que llamó bastante la atención tuvo como actor principal a Liga Deportiva Alajuelense. La diferencia es que en ese movimiento fue el equipo que dejó ir a un jugador para que llegara al Sporting San José para el torneo.

La contratación fue inesperada porque se refirió a Giancarlo González. Su salida del club con el que siempre estuvo ligado se prestó para el comentario de muchos acerca de la falta de jugadores con identidad. Luis Antonio Marín había mencionado esa situación, con otros referentes adhiriendo su opinión.

En una entrevista con ESPN Costa Rica se explayó Johnny Acosta: “Es difícil para los liguistas porque si usted ve la planilla de la Liga no hay identidad, me tomo el atrevimiento de decir eso porque es la pura realidad, pero son decisiones que al final van a afectar al equipo porque todos sabemos que Pipo es liguista 100% y es entregado al equipo, pero ya no hay liguistas desde la cuna.”

La palabra de Cristian Oviedo sobre el liguismo

Indudablemente, la partida de González dejó un vacío en los fanáticos de LD Alajuelense por lo que significaba el capitán. El tema fue puesto en discusión a partir de los dichos de un exjugador del club.

Marín mencionó que “esos caudillos o líderes le transmiten a la gente nueva los valores de un equipo”, algo que complementó diciendo que la visión acerca de los ídolos en el Deportivo Saprissa es bastante superior en cuanto al respeto que obtienes cuando se van.

El otro jugador con pasado ahí fue Cristian Oviedo también con ESPN Costa Rica: “Faltan los Carlos Castro, los Luis Marín, los Harold Wallace… esos jugadores que les dolía perder, yo veo ahora jugadores que terminan un clásico y cambian la camisa rival y antes nosotros teníamos una guerra desde que íbamos en el bus.”

Oviedo también dio un sentimiento en relación a lo que él piensa de la ciudad recordando su comienzo: “Lo que hace falta es que sientan la camiseta porque Alajuela tiene grandes jugadores, un buen entrenador y grandes instalaciones.”