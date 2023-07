Joel Campbell completó su primer entrenamiento con la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense. Un momento muy esperado por los aficionados de los rojinegros y del fútbol en Costa Rica en general. En la previa de toda esta movida antes de que comience el torneo, el tico lanzó un punta dura para el Saprissa, en donde no ve la hora de enfrentarlos y de visita.

A pesar de las críticas recibidas a través de las redes sociales tras ahora vestir los colores de la Liga Deportiva Alajuelense, a Joel Campbell se le ve muy feliz en esta nueva etapa de su carrera, en donde hasta en sus redes, ahora todo es rojinegro y dejó de ser Morado. Algo que evidentemente no gusta en los seguidores del Saprissa.

Campbell avisa al Saprissa

En la rueda de prensa durante la previa de un nuevo torneo, se le preguntó a Joel Campbell qué espera de este campeonato en Costa Rica y este respondió: “La verdad espero al Clásico y de visita porque me gusta”, simple y contundente fueron las palabras del costarricense.

Sobre sus primeros días como manudo, estas fueron las primeras palabras de Joel Campbell: “Me siento bien en el club que me parecía, que siento que quieren que esté aquí y desde el primer momento me trataron bien. Me hicieron sentir cómodo, tenemos una relación superbuena, desde abril era como una relación de amigos, fue superfácil, la verdad”, sentenció Joel.