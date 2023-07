Desde que fichó por Alajuelense en junio, se ha instalado la teoría de que Joel Campbell no menciona el nombre de su ex club, Saprissa. La primera vez que sucedió fue cuando aclaró por qué no regresó a Tibás: “No llegué a un acuerdo con el otro club y seguí negociando con Alajuelense”, comentó.

Tiempo después, en la rueda de prensa del lunes previa al duelo contra Martinica por la Copa Oro 2023, el tema volvió a surgir luego de que elogiara la labor de su compañero Kendall Waston: “es un jugador que anota muchos goles y también defiende muy bien. En el equipo donde juega, ha contribuido significativamente a la obtención de títulos debido a la cantidad de goles que marca”.

Los aficionados comenzaron a especular al respecto en redes sociales, pero fue el propio Campbell quien, tras el triunfo 6-4 ante los caribeños, despejó la duda: “No tengo nada contra Saprissa, esto es fútbol y siempre le estaré agradecido. Es una institución que respeto mucho. Me llevo bien con el presidente, con los jugadores, con mis compañeros”, le dijo a Yashin Quesada.

El ariete explicó que no le supone ningún problema mencionar a la Liga, Saprissa o Herediano, pero “si se quieren agarrar de eso para hacer chota o polémica, no puedo controlar eso”. Además, enfatizó en que declaró “el equipo con el que Kendall juega”, por decirlo de alguna manera, sin nunguna doble intención.

“¿Qué problema voy a tener en mencionarlos? Simplemente dije eso de esa forma porque estoy en la selección, pero no es que ahora no puedo mencionar el nombre de Saprissa por algo. El pasado no se borra y lo respeto mucho. No tengo nada en contra de Saprissa. Y cuando estuve allí, tuve mucho respeto por la Liga. Desde pequeño siempre mostré respeto por Alajuelense”, sentenció.