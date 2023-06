BeSoccer Pro, la destacada herramienta de análisis y gestión integral del scouting en el fútbol profesional, continúa revolucionando la forma en que los clubes y profesionales del deporte evalúan y descubren talento. Con una impresionante base de datos que abarca más de 36.000 competiciones y 260.000 jugadores de todo el mundo. La empresa ha decidido resaltar a Aaron Suárez como uno de los mejores proyectos del fútbol.

Recientemente, presentaron su once ideal de las mejores promesas Sub 21 que se encuentran fuera de las grandes ligas y está el jugador de Costa Rica. Este once ideal se basa en el análisis del rendimiento de los jugadores utilizando el REAP, una herramienta que compara el desempeño de un jugador con otros de su misma edad, nivel y posición a lo largo de la historia.

Entre los seleccionados para este destacado equipo se encuentra Aarón Suárez, el talentoso centrocampista de la Liga Deportiva Alajuelense. A sus recién cumplidos 21 años de edad, Suárez ha logrado llamar la atención gracias a su participación en la Copa Oro con la Selección mayor de Costa Rica.

La descripción de Suárez en el once ideal destaca su notable desempeño en Costa Rica: “Es una de las sensaciones de Costa Rica. Sus defensores aseguran que su única limitante para dar el salto a Europa es su estatura de 165 centímetros. Sin embargo, muestra una fortaleza física impresionante y una zurda que le ha permitido anotar 15 goles y brindar 9 asistencias“.

Es importante destacar que en esta lista de promesas Sub 21 fuera de las grandes ligas, solo dos jugadores representan al continente americano: Aarón Suárez y el brasileño Vitor Roque del Athletico Paranaense en su país. Esto demuestra el talento y el potencial que ambos jugadores poseen, captando la atención de BeSoccer Pro y consolidándose como jóvenes promesas a seguir de cerca en el ámbito del fútbol internacional.

