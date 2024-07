Jeyland Mitchell es el hombre de moda en el futbol de Costa Rica, luego que gracias a una brillante Copa América 2024 y en especial en el partido contra Brasil, le permitió que el Feyenoord de Países Bajos se fijara en sus cualidades y así poder convertirse en refuerzo.

Mitchell es el nuevo futbolista del club de Rotterdam, por lo que comenzará así su nueva etapa en el futbol extranjero con apenas 19 años y promete grandes cosas si confirma lo hecho con La Sele.

El defensor tico llegó al país europeo desde el jueves, donde ha completado varios procesos para confirmarse su contratación y el anhelado anuncio se hizo este lunes, pero con esto también aprovechó para despedirse del “club de sus amores” con una emotiva carta de despedida.

La declaración de Mitchell

“Hola LEONES Y LEONAS, ahora llegó el momento de despedirme de esta gran institución que me abrió las puertas y creyó en mi capacidad, de mi parte me voy contento por muchas cosas que pude dar al club de mis amores, también agradezco a todas las personas que me brindaron esa buenas vibras MUCHAS GRACIAS LEONES NOS VEMOS LEONES SIEMPRE EN MI CORAZÓN LOS AMO”

Con esto Jeyland Mitchell puso fin a la polémica de las últimas semanas, donde varios al ver su éxito comenzaron a levantar la mano y a adjudicarse los derechos del futbolista e incluso decir que eran sus favoritos, pero el defensor dejó claro que su amor es manudo.

Jeyland Mitchell ya es legionario costarricense y ahora está enfocado en seguir haciendo realidad su sueño, en una liga donde otros ticos ya destacaron como lo hicieron Bryan Ruiz y Manfred Ugalde en el Twente.