Jewinson Bennette fue uno de los convocados de la Selección de Costa Rica para los partidos de esta Fecha FIFA de octubre, aunque al hablar con los medios de comunicación fue cuestionado sobre su participación con la filial de Sunderland y no con el primer equipo.

El atacante tico ha tenido pocos minutos en el club absoluto que está en la Championship, pero lo ha hecho más en la Sub-21, donde según sus palabras está logrando un gran desarrollo y teniendo buen aprendizaje, que le está ayudando a su futuro como jugador.

¿Cuáles fueron las palabras de Bennette?

“Contento de ser legionario y representar al país afuera, en una Liga bastante buena y difícil como lo es la Championship y con muchas ganas de poder ganarse los minutos”, dijo el atacante sobre su aventura en el futbol de Inglaterra.

“Yo me preparo día a día profesionalmente, ya eso será parte del técnico si me elige para jugar o no. Yo juegue o no, siempre me preparo de la mejor manera, igual estoy jugando con la Sub-21 prácticamente 90 minutos y eso me mantiene con ritmo y nivel”, agregó.

Defendió a la Championship

“Es una gran liga, equipos top, el nivel siempre es alto, no hay equipo fácil. Compartimos los ascendidos y los descendidos con los de Liga Premier. No hay equipo fácil, puede llegar el último de la tabla y te complica. Eso me ha ayudado mucho en el crecimiento futbolístico. He podido aportarle al equipo”, opinó.

“La verdad que en esto del fútbol siempre hay presión, pero creo que el estar jugando como legionario te da ese nivel para competir a ese nivel contra jugadores de bastante experiencia”, finalizó el delantero costarricense.