La Selección de Fútbol de Costa Rica no ha tenido el mejor de los resultados en la recta final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23. Si bien por la quinta jornada derrotó por 2-1 a Martinica, lo hizo in extremis aún con la ventaja de un hombre de más desde el minuto 35. Sin embargo, eso no fue lo más drástico: en la sexta y última fecha, se vieron superados por 1-0 frente a Panamá en casa, por lo que fracasaron en su objetivo de clasificar al Final Four.

En el medio de una gris semana, sufrieron un marcado infortunio: el día anterior al choque con los canaleros, la joven promesa tica Jewison Bennette sufrió una luxación en su hombro derecho durante una sesión común y corriente de entrenamiento, algo que lógicamente lo marginó del referido choque y que encendió las alarmas.

Desde el Sunderland de Inglaterra, equipo en el que milita el centroamericano, publicaron un comunicado respecto a la situación del joven. “El entrenador en jefe de Sunderland, Tony Mowbray, confirmó que Jewison Bennette sufrió una dislocación de hombro (…). Se espera que (…) se pierda el resto de la temporada“, explicaron en los primeros párrafos.

“Jewi se ha dislocado el hombro. Creo que ha terminado para él la temporada. Probablemente necesite una operación y fijación. Con las dislocaciones puedes pensar que estás bien la primera vez que te caes. Luego lo vuelves a hacer y faltan otros tres meses“, manifestó el mencionado Mowbray.

Finalmente, el hombre en cuestión advirtió que el latinoamericano ya está en camino al Reino Unido para que puedan realizarse allí las evaluaciones pertinentes. ¿Temporada concluida para él o hay un atisbo de esperanza?