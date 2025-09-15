Jafet Soto y tres históricos: sale a la luz el plan de la Fedefútbol para sacar al Piojo Herrera de La Sele y clasificar al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, no ha tenido el arranque esperado en las Eliminatorias hacia el Mundial 2026. Los dos empates conseguidos en sus primeras presentaciones han despertado dudas y preocupación.

En medio de este panorama, ha tomado fuerza la opción de que Jafet Soto asuma el mando de la Tricolor. La propuesta incluye además el acompañamiento de tres referentes históricos.

¿Cuál es el plan de la Fedefútbol para sacar al Piojo Herrera de La Sele?

El periodista Josué Quesada reveló que dentro de los planes alternativos para la Selección Nacional figura la posibilidad de que Jafet Soto asuma como técnico, acompañado de tres históricos en La Sele como Celso Borges, Joel Campbell y Kendall Waston, además de contar con Fabio Davino como asistente técnico y con Ricardo La Volpe como asesor directo.

Jafet Soto con Herediano

“Sobre la mesa estaría este plan: Jafet Soto agarrando a la Selección Nacional como técnico trayendo a Celso, a Joel Campbell y a Kendall. Haciendo una llamada para Flavio Davino como asistente técnico y asesor directo La Volpe. Esta idea se pondrá sobre la mesa el día de mañana“, finalizó Quesada.

Por otro lado, es importante recordar la conexión que existe entre Ricardo La Volpe, Jafet Soto y Flavio Davino. Soto fue dirigido por el estratega argentino en el Atlas en 1998 y más adelante trabajó como su asistente técnico en la Selección de Costa Rica, precisamente junto a Davino

Así marcha Costa Rica en las Eliminatorias al mando de Miguel Herrera

Tras dos jornadas disputadas en la fase final de las Eliminatorias bajo el mando de Miguel Herrera, Costa Rica se ubica en la segunda posición del Grupo C con dos puntos, producto de dos empates.

Costa Rica en el Grupo C de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La Sele suma cuatro goles a favor y cuatro en contra, dejando sensaciones de incertidumbre al no poder traducir su esfuerzo en victorias que la acerquen a la cima del grupo.

