Jafet Soto necesitó solo 3 palabras para lanzar una amenaza directa a Saprissa y Alajuelense tras la victoria de Herediano

Herediano logró imponerse en casa (2-1) ante Cartaginés en un partido determinante en sus aspiraciones de meterse en las semifinales del Torneo Apertura 2025. Y sobre este escenario, Jafet Soto salió a hablar con contundencia, dejando un dardo a Saprissa y Alajuelense.

Jafet Soto resaltó la garra y determinación mostrada por su equipo tras la importante victoria de Herediano ante Cartaginés, un resultado que les permitió reencontrarse con la confianza y la alegría en el Torneo de Apertura 2025.

La amenaza de Jafet Soto para Saprissa y Alajuelense

Luego de este triunfo ante Cartaginés, Jafet Soto lanzó un mensaje contundente para Alajuelense y Saprissa con solo tres palabras: “Despertó el campeón”. Con esa frase, el estratega dejó claro que su equipo ha recuperado la garra y la determinación. Una amenaza directo tomado en cuenta que actualmente Saprissa y Alajuelense se disputan la cima del torneo.

“Volvió la garra, despertó el campeón en el juego, no tiro las campanas al aire ni mucho menos, pero se vio mucho de lo que nos dio dos campeonatos, la garra, la entrega, meter pata y eso marcó la diferencia para el partido de hoy”, expresó Jafet Soto en rueda de prensa.

“Nosotros vamos a ir partido a partido, tenemos un juego muy fuerte el próximo viernes ante Sporting, que queremos sacar y ellos también, el calendario de unos es muy fuerte, y el de otros es igual de fuertes”, declaró Jafet Soto en rueda de prensa tras el título ante Cartaginés.

¿Cuándo vuelve a jugar el Herediano de Jafet Soto?

Herediano jugará el viernes 31 de octubre como visitante ante Sporting a las 8:00 p.m. hora local de Costa Rica desde el Estadio Ernesto Rohrmoser por la jornada 15 del Torneo Apertura 2025