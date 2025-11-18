“Solicitud a Concacaf”: Honduras confirma el pedido de Reinaldo Rueda que causó polémica en Costa Rica

Honduras y Costa Rica jugarán una de las ediciones más importantes del clásico, con un boleto a la Copa del Mundo en disputa. A ninguno de los dos equipos les sirve otro resultado que no sea una victoria. Será una definición sumamente dura.

Los catrachos lideran el Grupo C. Haití tiene la misma cantidad de puntos, pero una peor diferencia de gol. Los ticos cuentan con dos unidades menos y ocupan el tercer lugar, mientras que Nicaragua le da cierre a este disputado cuarteto.

A horas de que todos los enfrentamientos definan a los tres clasificados junto con los dos equipos que disputarán el repechaje, el clima se puso algo hostil para los representantes del elenco visitante. Al parecer, quieren que estén incómodos.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que, lejos de querer encenderle los aspersores al equipo de Honduras mientras reconocían el campo, el riego se puso en funcionamiento antes de la práctica que los catrachos tuvieron ayer.

Dicha acción sobre el campo de juego tuvo lugar por un pedido realizado por la propia delegación hondureña hacia la Concacaf. Por ende, según la información de Tigo Sports, no existió mala intención por lo ocurrido antes de la práctica.

Durante el reconocimiento de campo en el Estadio Nacional de Costa Rica fue que empezó el show. Mientras Reinaldo Rueda daba una breve charla para sus futbolistas, encendieron los aspersores en lo que pareció un gesto de mal gusto.

“Qué mal Costa Rica. Justo cuando la Selección de Honduras se dispuso a realizar el reconocimiento del Estadio Nacional de Costa Rica y Reinaldo Rueda daba la charla, a alguien se le ocurrió abrir los aspersores”, posteó Harold Leandro.

Además, el periodista costarricense mostró su desacuerdo y advirtió que, con esta acción, “casi mojan a los jugadores. Eso era algo que estilaba hace 30 o 20 años en Centroamérica, pero sabe a revanchismo, deslealtad, antifútbol y es mala nota”.

¿Cuándo juegan Costa Rica y Honduras por Eliminatorias al Mundial 2026?

Costa Rica y Honduras se enfrentarán hoy por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. Será en el Estadio Nacional, desde las 19 horas locales, a las 20 de Panamá, y a partir de las 21 horas ET de los Estados Unidos.