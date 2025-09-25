Insólita multa millonaria: importante equipo de Costa Rica recibe una dura sanción por culpa de su juntabolas

El Club Sport Cartaginés, uno de los equipos más tradicionales del fútbol costarricense, recibió una noticia inesperada tras su triunfo del pasado domingo ante Sporting. El club brumoso fue sancionado con una multa millonaria por una situación insólita: la conducta inapropiada de uno de sus juntabolas.

La sanción ha generado sorpresa en el entorno futbolístico nacional, ya que pocas veces un equipo recibe un castigo de tal magnitud por el accionar de un juntabolas. En este caso, el Tribunal fue claro en señalar que la responsabilidad recae directamente sobre la institución, pues es la encargada de supervisar la labor de sus colaboradores.

¿De cuánto fue la sanción a Cartaginés?

El Tribunal Disciplinario de la Unafut resolvió aplicar un castigo de ₡1 millón al equipo de la Vieja Metrópoli, luego de determinar que uno de los asistentes en cancha no cumplió con sus funciones de manera correcta. Según el informe arbitral, el joven se dedicó a perder tiempo de manera evidente durante el encuentro.

Publicidad

Publicidad

“Sancionar al club con una multa de 1 millón de colones en conformidad con el artículo 60 inciso 2) al ser la primera vez que alguno de los juntabolas pierda tiempo en forma evidente o no cumpla adecuadamente con sus funciones”, dictó el ente disciplinario en su resolución.

Cartaginés fue sancionado por su juntabolas. (Foto: Cartaginés)

Publicidad

Con esta decisión, Cartaginés no solo celebra su victoria en la cancha, sino que también enfrenta un golpe económico inesperado. El club tendrá que asumir el pago en los próximos días y, seguramente, reforzará el control sobre estas funciones para evitar reincidencias.

Publicidad

ver también Sorpresa en Cartaginés: Andrés Carevic no pudo fichar a Alex López, pero sí a otro campeón con Alajuelense

El episodio deja una lección clara: en el fútbol profesional, cada detalle cuenta. Incluso la actuación de un juntabolas puede terminar costándole caro a una institución histórica como el Cartaginés.