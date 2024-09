Más allá de que no se terminó quedando, en Saprissa quedaron completamente contentos con la presencia de Keylor Navas durante varias semanas. El guardameta se entrenó como un jugador más y dejó sorprendidos a propios y extraños por su excelente nivel en las prácticas.

Uno de los que quedó completamente asombrado fue Sergio Gila, el director deportivo. En una entrevista con La Nación contó lo que fue ver al portero en estos entrenamientos en los que participó y también reveló la charla que tuvieron sobre volver a jugar en el Morado.

¿Qué dijo Sergio Gila sobre las aptitudes de Keylor Navas?

“Yo a Keylor no lo conocía a nivel personal, solo había conversado algunas veces con él por teléfono y me dejó la impresión de que es una persona increíble. Ver su estado físico, verlo cómo entrenaba… Es un jugador que ha ganado varias Champions, así que no lo voy a descubrir yo“, comenzó declarando Gila.

Tras contar esto, el directivo se refirió a la conversación que hubo con Navas sobre la posibilidad de que regrese al club que lo vio a nacer. A Gila le queda una esperanza de poder ver al ex PSG de nuevo en el conjunto de Tibás en el corto plazo.

Sergio Gila habló con Keylor Navas para que firme en Saprissa. (Foto: LaRepubica.Net)

¿Qué reveló Gila sobre su conversación con Keylor Navas?

Sergio Gila reveló: “Las conversaciones con Keylor, tanto desde el presidente como de mi parte, es que en Saprissa siempre tiene las puertas abiertas y hemos intentado animarlo, como se dice en Costa Rica, chinearlo cuando estuvo con nosotros”.

Además, agregó: “Creo que su corazón es saprissista y ojalá en el futuro regrese a Saprissa, el lugar donde empezó. Se lo dijimos, como hicimos con Óscar Duarte, y aquí está. En el futuro, de alguna manera, no solo como jugador, sino que espero que esa vinculación con Saprissa se lleve a cabo. Que los saprissistas que han triunfado en el mundo terminen regresando es bonito para todos”.

Veremos si terminan convenciéndolo de que se sume de nuevo al Morado en los próximos mercados de pases. Por el momento, Keylor no tiene club y es una incógnita que hará con su carrera. La mayoría de las ligas tienen sus mercados cerrados y no se ve un real interesado por el tico.