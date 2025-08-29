Contradice a Jafet Soto: Hernán Medford no se guarda nada y señala al gran culpable del fracaso de Herediano en Copa Centroamericana

Herediano empató con Municipal, resultado que le significó quedar fuera de esta Copa Centroamericana. El equipo nunca logró acomodarse en la competencia ni mostró buenos rendimientos. Sabía que necesitaba un triunfo para aspirar a más.

Jafet Soto, presidente de la institución, se refirió a lo poco que pudieron hacer los dirigidos por Hernán Medford en el certamen. Entiende que el problema de base fue un error de preparación. Parece que todos son responsables de esta situación.

“Agosto iba a ser un mes en donde la preparación de la pretemporada se iba a ver, sin darle la responsabilidad a nadie, somos todos responsables. Lo pagamos caro los errores de una mala preparación de nuestra pretemporada”, sentenció Soto.

En lugar de darle la razón, Medford opinó una vez finalizado el partido y decidió llevarle la contra. Se mostró en desacuerdo con lo planteado por el mandamás de su lugar de trabajo. Por eso es que no tardó en señalar al responsable del fracaso.

Herediano fuera de la Copa Centroamericana: Hernán Medford señala al culpable

Cuando le consultaron sobre la responsabilidad de la eliminación, el entrenador no dudó. Hernán Medford aceptó la que entiende como su porción de culpa en los malos resultados. Esa parte es, nada menos, que la totalidad de los problemas.

“Asumo toda la responsabilidad. La asumo y así queda. Cuando uno asume la responsabilidad, no busca por otro lado. Uno es tajante y directo, la asume. Yo me como la bronca, que toda la crítica venga sobre mí”, señaló el director técnico.

“Sé la capacidad que tengo y la que tienen los muchachos. Ahora es trabajar y corregir cosas para cambiar la situación, así que duele, pero hay que pasar la página si queremos la revancha a nivel nacional”, sentenció Medford.

“Esperamos que eso no afecte el ánimo y hay que hablarlo, porque los jugadores son seres humanos y pueden caer en una desconfianza de su calidad, y eso le pasa a cualquier ser humano”, dijo para finalizar quien encabeza el grupo.