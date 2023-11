La Federación Costarricense de Fútbol ha optado por el entrenador argentino Gustavo Alfaro para dirigir a la Selección de Costa Rica. Esta elección que ha llamado la atención no solo por el renombrado estratega, sino también por la conformación de su cuerpo técnico, compuesto en su totalidad por argentinos, algo que enfureció a Hernán Medford.

¿Cómo se compone el cuerpo técnico de Gustavo Alfaro en Costa Rica?

El ex DT de Ecuador llega acompañado de un equipo de 6 colaboradores, todos compatriotas de él. Los asistentes serán Carlos González y Claudio Cristofanelli, los preparadores físicos Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz, el analista de vídeos Alejandro Manograsso, y el entrenador de porteros, Diego Carranza.

La elección de un cuerpo técnico íntegramente argentino ha generado ciertas críticas y preocupaciones en el ámbito del fútbol costarricense. Hernán Medford, exjugador y exentrenador de la Selección Nacional de Costa Rica, expresó su disconformidad con la falta de representación local en el cuerpo técnico de la tricolor.

“Es una decisión que no comparto, pero respeto. Lo que digo es que prácticamente el entrenador que viene le quita el trabajo a un tico, viene con muchos asistentes. No estoy en contra del entrenador, pero siento que desplazar a los ticos no está bien; eso es quitarle trabajo al tico. Esto nunca lo había visto“, declaró en entrevista con Diario La Nación.

Medford destacó la importancia de incluir a entrenadores costarricenses en el cuerpo técnico de la selección, ya que estos profesionales conocen el ambiente local y las particularidades de la región de la Concacaf. Asimismo, expresó su sorpresa ante la ausencia de ticos en el equipo de colaboradores del nuevo director técnico.

También abordó el tema de la paciencia y las expectativas que existen hacia los entrenadores extranjeros en comparación con los costarricenses. Señaló que a menudo se les otorga más paciencia a los técnicos foráneos para que se adapten al entorno local. No obstante, enfatizó que Costa Rica cuenta con entrenadores locales altamente capacitados y que se les debe valorar y brindar oportunidades.

¿Cuál fue el último entrenador costarricense en la Sele?

Antes de la llegada de Luis Fernando Suárez, Ronald González fue el DT de la Selección de Costa Rica. Al tico no le fue bien y terminó yéndose por la puerta de atrás, siendo muy criticado por el bajo nivel.

