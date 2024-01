Será uno de los platos fuertes de la 4ª jornada. Este miércoles, Herediano y Saprissa medirán fuerzas por el Torneo Clausura 2024 de la Primera División de Costa Rica con la necesidad de reponerse: los Morados, quintos con 4 puntos, suman dos juegos sin triunfos; mientras que el Team únicamente tropezó el fin de semana y se quedó en el cuarto escaño, con 6 unidades.

Herediano vs. Saprissa: ¿Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido?

Herediano recibirá a Saprissa mañana, miércoles 24 de enero, a las 8:00 p.m., en el Estadio Carlos Alvarado. El compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por FUTV, la app de TDMAX y su respectiva página web.

En esta ocasión, la cuarteta arbitral encargada de impartir justicia la integrarán Steven Madrigal (juez principal), Víctor Ramírez (asistente 1), Diego Salazar (asistente 2) y Raúl Eduarte (cuarto árbitro).

Herediano vs. Saprissa: ¿Cómo llegan los florenses?

Después de un buen estreno, en el que vencieron 1-0 a Pérez Zeledón y 1-0 a Liberia, los últimos subcampeones del fútbol tico perdieron 1-0 ante un sorprendente San Carlos con el gol en contra de Andy Rojas. A pesar de que buscaron el empate con más orgullo que claridad, no pudieron vulnerar a una defensa visitante que tuvo como figura al portero Danny Carvajal.

Luego del juego, el presidente del club, Jafet Soto, apuntó contra Héctor Altamirano, quien todavía no está habilitado para dirigir, asegurando que no vio la “creatividad normal de un equipo entrenado (…). Por calidad llegamos, pero nos falta tener esa capacidad de ataque con desdoble, pivoteo, movimientos que yo estoy acostumbrado a ver en el equipo y que, lamentablemente, hoy nos faltaron”.

Herediano vs. Saprissa: ¿Cómo llegan los tricampeones?

La escuadra tibaseña tuvo un debut fulgurante, goleando 3-0 a Puntarenas en el Ricardo Saprissa. Pero sufrió una inesperada derrota 1-0 contra Pérez Zeledón, que cortó su invicto de 13 partidos, y el fin de semana rescató un sufrido 1-1 con Cartaginés pese al gol tempranero de Jefferson Brenes. Para colmo, Kevin Briceño le atajó un penal a Mariano Torres cuando iban ganando.

“Nuestro nivel es bastante bueno y nuestra fabricación de opciones en el marco contrario es muy buena. ¿Qué no me gusta? Que no hemos concretado una enorme cantidad de acciones bajo el arco rival. Estamos tranquilos, pero no satisfechos ni contentos”, analizó el estratega Vladimir Quesada.

Herediano vs. Saprissa: último partido entre ambos

La última vez que Herediano y Saprissa se enfrentaron fue el 17 de diciembre, en la final de vuelta del campeonato pasado. Aquel día, asistido por un ya retirado Christian Bolaños, el extremo hondureño Michael Chirinos (90’+2) firmó el 1-0 con el que la “S” alcanzó su título número 39.

