Deportivo Saprissa está sufrido de forma notoria la ausencia de Kendall Waston. El espigado zaguero central no ha disputado ni un minuto en lo que va del Clausura 2024 por lesión y Vladimir Quesada confirmó en rueda de prensa que tendrán que seguir arreglándoselas sin él.

“Yo no voy a ocultar nada. Kendall aún no ha hecho un solo entrenamiento con el grupo, aún no será tomado en cuenta”, reveló el técnico del Monstruo. Además, respaldó a Pablo Arboine y Douglas Sequeira, quienes —junto a Fidel Escobar, en ocasiones— son los defensas titulares.

“Las personas que vienen jugando en su posición lo vienen haciendo bien. Es cierto que la experiencia, la madurez de él, es un gran respaldo. Pero hay que darle tiempo”, aseguró Quesada, quien este miércoles buscará regresar a la senda del triunfo ante Herediano desde las 8:00 p.m.

¿Qué lesión tiene Kendall Waston?

José Sánchez, preparador físico del equipo, reveló el 19 de enero en Radio Monumental que Waston “jugó con alguna molestia en la zona aductora, en la región del pubis”, durante la fase final del torneo anterior. “Tal vez para 15 días más podría estar al 100% para jugar”, añadió.

“Queremos que no recaiga ya que tenía que tener cuidados especiales después de un partido, tenía que recuperar muchísimo más. Entonces, lo que estamos buscando es hacer una buena preparación, buen ajuste de cargas con él, para que cuando vuelva a la competencia deje de sentir ese dolor”.

¡Saprissa fichó a Eduardo Anderson!

Mientras Waston se recupera, la “S” aprovechó la plaza de extranjero que quedó disponible y tendría todo acordado para reforzarse con el defensa panameño Eduardo Anderson, quien llegaría a préstamo por seis meses proveniente del Alianza de su país, según informó el periodista Kevin Jiménez.

