Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Herediano por la Recopa de Costa Rica 2026: hora, TV y streaming

Entérese cuándo juegan Saprissa vs. Herediano, a qué hora y qué canal tansmite el partido por la Recopa de Costa Rica.

Deportivo Saprissa y Herediano volverán a enfrentarse en una final. Los morados y el Team disputarán este viernes 17 de julio la Recopa de Costa Rica 2026, el segundo título oficial que entregará la nueva temporada del fútbol nacional.

Publicidad

El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. de Costa Rica en el estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago. Saprissa llega como campeón del Torneo de Copa, mientras que Herediano obtuvo su boleto después de conquistar la Supercopa, el último domingo tras vencer 1-0 a Liga Deportiva Alajuelense.

ver también Interés confirmado desde Europa: Gerald Taylor se irá de Saprissa y estos son sus posibles destinos

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Herediano?

El partido podrá verse en Costa Rica por la señal de FUTV, canal que posee dentro de su programación los derechos de la Supercopa y la Recopa del fútbol costarricense.

Para seguirlo mediante streaming, la alternativa es TD MAX, plataforma que incorpora la señal de FUTV dentro de su catálogo. El acceso depende de la suscripción y de la disponibilidad del servicio en cada territorio.

¿A qué hora juega Saprissa vs. Herediano?

El partido que definirá al campeón de la Recopa comenzará a las 8:00 p.m. de Costa Rica y resto de Centroamérica, 9:00 p.m. de Panamá.

Publicidad

¿Por qué Saprissa y Herediano disputan la Recopa?

Saprissa consiguió su clasificación al ganar el Torneo de Copa 2025-2026. El conjunto morado derrotó 3-1 a Sporting FC en la final disputada el 15 de abril en el estadio Edgardo Baltodano.

Herediano obtuvo el otro boleto como campeón de la Supercopa. El Team llega, por lo tanto, con la posibilidad de conquistar dos títulos en menos de una semana.

Publicidad

¿Cómo llegan Saprissa y Herediano a la Recopa?

Los dos equipos afrontarán la final en condiciones levemente diferentes. Saprissa llegará con mayor tiempo de descanso, ya que la Recopa será su primer partido oficial de la temporada 2026-2027.

El equipo dirigido por Hernán Medford incorporó nuevas piezas a su plantel y buscará comenzar el semestre con un título para recuperarse después de no haber conseguido el campeonato nacional en el Clausura 2026.

Publicidad

Herediano, en cambio, llegará con mayor ritmo competitivo, pero también con menos tiempo de recuperación. El Team viene de derrotar a Alajuelense y consagrarse campeón de la Supercopa, por lo que disputará su segunda final en apenas cinco días.

El conjunto florense también es el vigente campeón nacional, tras conquistar el Clausura 2026. Ahora intentará encadenar dos títulos al comienzo de la campaña y levantar la primera Recopa de su historia.

Publicidad

ver también Giro drástico en Herediano: Jafet Soto pierde al fichaje que ya había cerrado para la Recopa contra Saprissa

¿Quién es el árbitro de Saprissa vs. Herediano?

Steven Madrigal fue designado como árbitro principal para la final de la Recopa de Costa Rica 2026 entre Saprissa y Herediano.

El juez estará acompañado por Marvin Meza y Edwin Salazar como asistentes, mientras que Anderson Gómez cumplirá la función de cuarto árbitro.

Publicidad

La designación completa es la siguiente:

Árbitro principal: Steven Madrigal.

Steven Madrigal. Asistente 1: Marvin Meza.

Marvin Meza. Asistente 2: Edwin Salazar.

Edwin Salazar. Cuarto árbitro: Anderson Gómez.

Anderson Gómez. VAR: Benjamín Pineda.

Benjamín Pineda. AVAR: Octavio Jara.

La definición contará con videoarbitraje. Benjamín Pineda será el encargado principal del VAR y tendrá como asistente a Octavio Jara.