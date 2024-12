Herediano en alerta: la polémica decisión de Jafet Soto que puede costarle caro contra Alajuelense

Este domingo, 8 de diciembre, Herediano recibirá a la Liga Deportiva Alajuelense en el primer partido de la semifinal del Apertura 2024. El Team buscará frenar el gran momento que están viviendo los manudos, pero comenzaron con el pie izquierdo en la previa al duelo.

Jafet Soto, quien tiene muy mala relación con la Unafut, decidió ausentarse al media day que armó la Unión de Clubes. Fueron los entrenadores de los cuatro equipos semifinalistas, menos el estratega florense. Una decisión que podría traer sus consecuencias tanto administrativas como deportivas.

¿Por qué Jafet Soto no fue al media day?

El entrenador comunicó, mediante a su asistente, que no fue debido a que tenía compromisos personales. No entraron en detalles y dejaron suspicacias debido a que se sabe públicamente que no hay buena relación entre él y las personas que encabezan la Unafut.

En el lugar de Jafet Soto habló Pablo Salazar y se refirió al enfrentamiento contra Alajuelense. Otra sorpresa que dio Herediano es que dijeron abiertamente que los candidatos a llegar a la final son los dirigidos por Alexandre Guimaraes y le echaron a ellos toda la presión.

Pablo Salazar reemplazó a Jafet Soto en la conferencia.

¿Qué dijo Pablo Salazar sobre la semifinal ante Alajuelense?

El asistente de Jafet Soto declaró sobre el duelo ante los manudos: “Es obvio que por el trabajo que ha hecho Alajuelense durante todo el torneo por ganar el primer lugar y el título de anoche, entonces es el favorito de los cuatro equipos”.

Y finalizó la conferencia de prensa hablando sobre el lugar que ocuparon en la tabla de la fase regular: “No fue una clasificación como la queríamos, pero las dudas no nos pueden invadir en nuestro vestuario, en nuestro plan de partido para este primer juego”.