El técnico de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, abordó el tema de la convocatoria de Joel Campbell. El estratega argentino reveló que lo apartó a un costado para hablar sobre como está anímicamente y contó que no lo nota para nada feliz.

“Joel es un jugador de talento, lo primero que le dije cuando llegué fue ‘por qué no me estás mostrando los dientes blancos que tenés, estás triste, estás gris, perdiste la alegría, te veo contrariado, veo que no estás disfrutando, estás padeciendo“, expresó Alfaro, destacando su preocupación por el estado emocional del jugador.

¿Qué le contestó Joel Campbell a Gustavo Alfaro?

El estratega argentino reveló que en una conversación con Campbell, este le dio razones válidas para su actitud: “Lo que pasa es que a veces algunas sensaciones y emociones entran en conflicto y eso en ocasiones termina siendo nocivo contra su normal desenvolvimiento”.

Al referirse a la dolencia física de Campbell, Alfaro comentó que de todas formas lo tendrá para el duelo contra El Salvador: “Más allá de que sufre una cuestión física que le impide estar en plenitud, eso no quiere decir que no podamos buscar su mejor versión“.

La conversación sobre el estado de Joel Campbell no se limitó al cuerpo técnico de la selección, ya que Alfaro compartió: “Este tema de Campbell lo conversé con mi cuerpo técnico. Vamos a buscar la mejor versión de Joel, vamos a trabajar para ponerlo de la mejor manera físicamente junto a su equipo para ver lo mejor de él”.

Gustavo Alfaro destacó la importancia del delantero de Alajuelense: “Campbell es un jugador importante, no es un futbolista que está en edad de retiro, tiene cosas para dar todavía, además de lo deportivo. Es un jugador que habla, que manda mensajes, está en contacto con todos los jugadores”.

¿Qué dijo Gustavo Alfaro sobre la relación entre Joel Campbell y la Selección de Costa Rica?

Alfaro compartió un aspecto personal del ex Arsenal, resaltando su amor y compromiso con la selección: “Ojalá ustedes pudieran sentir el amor que Joel tiene por la Selección de Costa Rica, no tienen idea del sentimiento que él tiene y ama la Selección y lo que disfruta, no hay prioridad más importante para Joel Campbell en este momento que la Selección nacional“.

Finalmente, el técnico reveló un emotivo momento familiar de Joel, quien, a pesar de perderse el cumpleaños de su hija, expresó: “‘Papá ¿no vas a estar en mi cumpleaños’? ‘No hijita, porque tengo que ir con mi otro amor, tengo que ir con la selección’. Joel no estará en el cumpleaños de su hija por estar con su otro amor, la selección“.

¡Atención, aficionados! Únanse a nuestro nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias. ¡No se lo pierdan!