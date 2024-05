Joel Campbell es un delantero histórico de la Selección de Costa Rica, aunque desde su fichaje por la Liga Deportiva Alajuelense no había logrado mostrar el nivel deseado. Incluso, esto lo comenzó a marginar del equipo tico y hasta el mismo entrenador Gustavo Alfaro lanzó un fuerte dardo.

El entrenador argentino dio una declaración polémica antes del repechaje a la Copa América 2024 por la Fecha FIFA de marzo, asegurando que se había topado con un Joel Campbell, triste, apagado y que no era la que tenía acostumbrado, la cual sin duda alguna dio de que hablar, pero el delantero se dedicó a responder a su manera.

“Joel es un jugador de talento, lo primero que le dije cuando llegué fue: ‘¿por qué no me estás mostrando los dientes blancos que tenés?’, está triste, está gris, perdiste la alegría, yo te vi en la cancha el otro día y te veo contrariado, no veo que está disfrutando, está padeciendo, me dio las razones y son muy válidas”, dijo Gustavo Alfaro en su momento.

La respuesta de Campbell

A pesar de esto, el atacante no se apagó y poco a poco fue recuperando su ritmo, demostrándolo con Alajuelense, también superando las críticas que recibió de medios de comunicación, aficionados y ahora está completando su mejor cuota goleadora en su carrera.

El delantero de 31 años actualmente lleva 15 goles en todas las competiciones, de las cuales siete se han dado en estos últimos meses, específicamente en 20 partidos disputados, incluso es el segundo máximo artillero de los manudos.

La mejor campaña de Joel Campbell había sido en la 2013-2014 cuando militaba en el Olympiacos de Grecia, cuando hizo 11 dianas y todo parece indicar que este año lo superará con los leones.

Los goles de Joel Campbell por temporada