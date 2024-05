Más allá de su exitosa carrera que lo hizo jugar en Arsenal, Sporting, entre otros grandes de Europa, Joel Campbell hace su fortuna también por fuera del fútbol. Y es que el delantero de Alajuelense esconde una pasión por los negocios que muy pocos conocían.

Su regreso a Costa Rica le sirvió para aumentar sus capitales invirtiendo en el país y, particularmente, en el deporte. Ha llevado adelante un nuevo proyecto que podría sumarle una buena cifra a su cuenta de banco y planea seguir con esto por un tiempo más.

¿Cuál es el negocio de Joel Campbell por fuera del fútbol?

Joel Campbell invirtió en un Centro de Alto Rendimiento en Alajuela, muy cercade Lindera y del predio de la Fedefútbol, llamado Twelve Sport Center. Estuvo casi dos años trabajando en él y ya se encuentra activo. Allí se puede inscribir para hacer deportes ya que cuenta con una cancha de fútbol 11, dos de F5 y una de F7. Junto a también camerinos y otras obras que van avanzando.

“Me gustan los negocios, soy una persona que no le gusta mucho estar en la burbuja del fútbol, sabemos que es una burbuja, no me gusta mucho como encerrarme en esa burbuja del fútbol, yo siempre veo más allá de eso, aprovecho lo que me da la herramienta”, había declarado el jugador de Alajuelense en una entrevista con ESPN.

La idea del jugador no es que simplemente paguen aquellos que quieran sumarse a la academia que va a plantar ahí, sino también que planea alquilarle la propiedad a diferentes equipos del fútbol costarricense. Esto se debe a que es uno de los más modernos del país y que serviría para los clubes que no pueden invertir en eso.

El centro deportivo no es el único negocio de Joel Campbell

Pero este no es su único negocio, Campbell también tiene un Centro Médico Integral con más de diez años de antigüedad. Fue una idea que tomó con muy pocos años y con sus primeros ahorros como futbolista, pero terminó siendo una inversión importante y beneficiosa para él.

Es claro que Joel ya tiene pensada su vida por fuera de lo que es el fútbol. Está viviendo sus momentos finales como jugador y se arma un plan B para comenzar una nueva vida cuando cuelgue los botines. Veremos cuál es su próxima inversión para el futuro.