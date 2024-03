Gustavo Alfaro brindó ayer una conferencia de prensa previo al partido de Costa Rica contra Honduras por el repechaje rumbo a la Copa América 2024, en el que la primera pregunta fue la razón por la que en las últimas semanas no quiso hablar con los periodistas ticos.

Al inicio hubo tensión por el evidente enojo de los comunicadores quienes querían una explicación, mientras Alfaro también se mostró tajante con su respuesta, dejando clara su postura por la cual estuvo alejado y prefirió mantener el silencio previo al duelo contra los hondureños.

¿Por qué no habló con los periodistas de Costa Rica?

“No, no tengo problemas, yo hablo cuando corresponde hablar, tampoco es sano estar hablando todos los días permanentemente, los espacios son para trabajar, para hablar, hablo con los jugadores cuando se tiene que hablar, pero con lo trascedente, si usted mira para atrás, mis conductas siempre son las mismas”, comenzó diciendo.

“Hace 31 que soy entrenador, he tenido trato cordial con la prensa de todo el mundo, son muy pocas las notas que doy, porque honestamente no es que no quiera darlas, porque digo “si le doy una nota a uno, tienen el derecho los otros”. Considero que si le doy una nota a uno, tengo que dárselo a otro, es una cadena que no termina nunca”, agregó.

Acerca de su accesibilidad con los medios comentó: “Yo les dije a ustedes que si querían tener espacio en algún momento conmigo, que no había problema. Pero ahora ustedes tampoco tuvieron la inquietud de venir a charlar, a recibirnos. Además no tengo nada que ocultar, entiendo cómo es esto, porque también trabajé en los medios”.

“Trabajé cuatro años para una cadena de Colombia, pero hay veces que el silencio es porque uno está concentrado en lo que tiene que hacer, son pocos los espacios que tenemos para trabajar para aprovechar el tiempo al máximo de estar con los muchachos, son cuatro entrenamientos que tenemos, debemos preparar un equipo, estamos en proceso de trasmisión, estamos involucrados en esas circunstancias, cada uno tiene el derecho”, finalizó.

