Golpe a Herediano: Jafet Soto confirma la peor noticia para la Gran Final contra Alajuelense.

Club Sport Herediano está cerca de conquistar su título número 30 y alcanzar a Liga Deportiva Alajuelense, rival al cual enfrentará este viernes, a las 6:00 p.m., en el partido de vuelta de la Gran Final del Torneo Apertura 2024.

Los florenses deberán defender la ventaja que llevan en el marcador (2-0) con uñas y dientes para coronarse en el Estadio Alejandro Morera Soto. Una misión ya de por sí compleja, a la cual se le añade un obstáculo más: la ausencia de una de sus máximas figuras.

Herediano recibe la peor noticia para la Gran Final contra Alajuelense

Jafet Soto, entrenador y presidente de Herediano, confirmó en rueda de prensa que el defensor hondureño Getsel Montes no estará disponible para el partido de vuelta contra Alajuelense por lesión.

El espigado central debió ser sustituido al minuto 28 en la ida, tras un fuerte choque de cabezas con Manjrekar James. En su caso, el impacto lo recibió a la altura de la sien derecha: “Getsel está descartado para mañana. Está como a un 60%, es muy difícil que llegue”, aseguró.

ver también Guimaraes contra las cuerdas: la lapidaria estadística que condena Alajuelense y acerca a Herediano a la 30

“Primero está su bienestar, y tras el golpe que sufrió, el equipo médico ha tomado la decisión de que no puede jugar”, añadió Soto sobre el estado en el que se encuentra el central más regular que ha tenido Herediano a lo largo del campeonato. Por lo que será una baja sumamente sensible.

Jafet Soto podría levantar un título en la Catedral

Al morbo que genera la posibilidad de que Herediano iguale en títulos a Alajuelense, se le suma el hecho de que la definición tendrá lugar en el Morera Soto. “No me ha tocado alzar un título en Alajuela porque no soy entrenador, si fuera entrenador tal vez ya lo hubiera hecho“, dijo Soto.

Publicidad

Publicidad

Jairo Arrieta y “Mambo” Núñez firmaron el triunfo 2-0 en Tibás que, sumado al 3-0 de la ida, le dio la 26 a Herediano. (Foto: La Nación)

Si logra guiar al club a su corona número 30, el dirigente florense podrá decir con orgullo que salió campeón en la casa de los dos equipos más grandes del país: en el Verano 2007, Herediano le ganó 2-0 a Saprissa y celebró por primera vez en la Cueva.