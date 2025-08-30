De FIFA para Costa Rica: el mensaje que retumba en Concacaf a días de las Eliminatorias al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica está a pocos días de debutar en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, y desde ya recibe un espaldarazo inesperado, nada menos que de la propia FIFA.

¿Cuál es el mensaje que le envió FIFA y Costa Rica?

En sus redes oficiales, el máximo ente del fútbol mundial publicó un recuerdo especial para la afición tica: el gol de Keysher Fuller en la victoria de la Tricolor sobre Japón en el Mundial de Qatar 2022. Aquel tanto histórico, que terminó dándole tres puntos vitales a Costa Rica en la fase de grupos, volvió a circular a nivel global en un momento donde la motivación juega un papel clave.

La publicación rápidamente se viralizó entre los seguidores ticos, quienes lo interpretaron como un aliento simbólico en la antesala de un nuevo reto clasificatorio. Para muchos, el mensaje es un recordatorio de que, aun en momentos de dificultad, la Sele ha sabido levantarse y sorprender en el máximo escenario.

¿Cuándo debuta Costa Rica por la fase final de las Eliminatorias?

El detalle no es menor: Costa Rica debutará el próximo 5 de septiembre en condición de visitante contra Nicaragua, en un partido que marcará el inicio de su camino hacia lo que sería la séptima Copa del Mundo de su historia.

Que FIFA traiga de vuelta un recuerdo tan reciente y emotivo, justo en la previa de las eliminatorias, se siente como un empuje anímico tanto para los jugadores como para la afición. El eco de ese gol de Fuller no solo retumba en Costa Rica, sino también en toda Concacaf, donde la Tricolor sigue siendo un rival respetado.

Ahora, con el pasado como inspiración y el presente como desafío, Costa Rica buscará iniciar con pie derecho su ruta mundialista.

Y lo hará sabiendo que, cuando menos se lo espera, puede volver a escribir una historia que dé la vuelta al mundo. Veremos si Miguel Herrera, quien ya dio una sorpresa con su lista, logra llevar a la Sele a otra cita mundialista.