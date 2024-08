Deportivo Saprissa dejó en claro por qué es uno de los equipos más poderosos del fútbol costarricense al golear 3 a 0 a Santa Ana, el último en la tabla del Torneo Apertura 2024, en su visita al Estadio Rafael Bolaños.

Sin embargo, Ulises Segura, quien nuevamente se vio obligado a jugar como centrodelantero debido a la crisis de lesiones que afecta al equipo, no se salvó de las críticas por parte de la afición.

Ulises Segura y una actuación discreta

Segura, un jugador versátil pero acostumbrado a desempeñarse en la mitad del campo, fue reemplazado al inicio del segundo tiempo por Fabricio Alemán, quien anotó el tercer gol de la noche.

Ulises Segura es criticado por los aficionados (Saprissa).

Al finalizar el partido, Ariel Rodríguez, uno de los referentes del equipo y también uno de los goleadores de la jornada, salió en defensa de su compañero ante las críticas de los aficionados morados.

Ariel Rodríguez defiende a su compañero

“Siempre va a haber crítica. Le ha tocado jugar a Ulises, que no es su posición habitual, él lo hace con toda la intención y creo que al final lo que él sabe hacer que es cubrir la bola y todo eso lo ha hecho de buena manera, pero no es su posición”, comentó Rodríguez.

“Es como que a mí me tocara jugar de contención. Él ha respaldado el trabajo de los delanteros que no hemos estado y también eso es de valer, porque está haciendo un trabajo que no le corresponde“, agregó el delantero morado.